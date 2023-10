Az egész stúdió összeomlott: ennek a párnak kellett távoznia a Dancing With the Starsból

Ha valamelyik adásra el lehet mondani, akkor erre bizonyosan, hogy a Dancing With the Stars több mint tánc. Ebben az adásban a táncosok kiválaszthatták, hogy kiknek ajánlják a produkciójukat, s egy-egy rövid videó keretein belül meg is mutathatták, hogy miért fontos nekik az illető. Marics Peti például a barátainak ajánlotta a táncát, Hunyadi Donatella pedig Kiszel Tündének. Krausz Gábor az elvált férfiaknak próbált erőt adni, Csuti pedig mindazokhoz szólt, akik őt bírálták. Sok heves érzelemmel találkozhattunk ebben az adásban, de végső soron ez egy táncverseny, s így három pár a veszélyzónába került:

Hunyadi Donatella és párja,

Eszenyi Enikő és párja,

Király Linda és párja.

Végül a zsűri Király Lindáékat mentette meg, a közönség pedig Hunyadi Donatelláékat, így kiesőként búcsúzott Eszenyi Enikő és párja. Ez azonban heves érzéseket váltott ki az egész stúdióból, hiszen mindenki megkönnyezte a produkciójukat, és az emberek még nem készek elengedni őket. Ezért a jelenlévők és a tévénézők egyaránt összeomlottak.

T. Dannyék produkciója pedig mindent vitt, hatalmasat tarolt. Jó hír, hogy itt megnézhetjük: