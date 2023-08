Nem akármilyen feldolgozás: T. Danny újragondolta a Csókkirályt

Egy népszerű, sokak által ismert, csibész figura, akiről fiatalon sokan álmodoztak. Ekkor is szerettem a figyelem középpontjában lenni, valószínűleg ezért is kerültem a zenei pályára. Megtisztelő és egyben szuper élmény volt a dalon dolgozni. Őszintén, nem gondoltam volna, hogy valaha hozzányúlhatok egy ilyen kaliberű slágerhez. Nagyon boldog vagyok, hogy mindezt úgy tehettem, hogy nem csak az eredeti műhöz, de önmagamhoz is hű maradhattam.