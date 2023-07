Koncert helyett kemoterápia: a magyar rapper nem hagyta annyiban a történteket

Telegdy Dániel, művésznevén T. Danny hatalmas utat tett meg 2018-as felbukkanása óta. Mostanra a legfelkapottabb előadók közé tartozik, sűrű is a nyara, minden nagyobb fesztiválra meghívják. Nemrég ugyan kötőhártya-gyulladás miatt néhány fellépését le kellett mondani, de azóta újult erővel koncertezik. A Campus Fesztiválon is nagy sikert aratott, sikítozó tömeg várta. De egyik legnagyobb rajongója, a most 8 éves Anna, ahogy tavaly, úgy idén sem mehetett el megnézni őt élőben.

T. Danny a kórházban látogatta meg beteg rajongóját Fotó: Campus Fesztivál

A kórházban lepte meg rajongóját a fiatal rapper

A Campus Fesztivál szervezői összegyűjtötték az elmúlt évek legérdekesebb és legmeghatóbb sztorijait. Szerelmek, sőt házasságok is születtek, sok személyes sztori érkezett a felhívásra. A legmeghatóbb mind közül annak a nyolcéves kislánynak a története, akinél tavaly súlyos betegséget diagnosztizáltak és nagyon szeretett volna elmenni édesanyja kíséretében a fesztiválra, mert T. Danny a nagy kedvence.

„Sajnos a betegségére való tekintettel nem tudtunk elmenni már tavaly sem” – mesélte Renáta, Anna anyukája. „Viszont pont azokban a napokban kapott kemoterápiás kezelést, így ha nem is közvetlen közelből, de a klinika parkjában egy padon ülve, amikor kiengedtek bennünket a nővérkék sétálni, egy pár számot végig tudott énekelni és táncolni. Ezzel is mosolyt tudtam csalni az arcára!”

S bár a kislány a a rapper koncertjére most sem tudott elmenni, mégis nagy boldogságot okozott rajongójának. A rapper a Klinikai Központban látogatta meg Annát, dedikált ajándékkal a kezében.

„Ez a legkevesebb, amit tehetek” – mondta a megható találkozóról T. Danny.