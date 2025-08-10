RETRO RÁDIÓ

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: ő a királyi család legnépszerűbb tagja

Nem akárki áll az első helyen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.10. 18:30
királyi család közvéleménykutató felmérés népszerűség

A YouGov a napokban osztotta meg legfrissebb közvélemény-kutatás eredményeit. A királyi család világszerte nagy népszerűségnek örvend, most azonban megtudhatjuk, ki a britek kedvence.

A királyi család
Kiderül, ki a legkedveltebb brit királyi szereplő Fotó: Instagram

A szavazás a 2025 augusztusi eredményeket mutatja be. A királyi család 12 tagjára egyenként lehetett leadni egy voksot, ahogyan a monarchiáról és az egész királyi családról is lehetett szavazni. Az emberek három értékelésből választhattak: pozitív vélemény, nem tudom, negatív vélemény.

A monarchiát az emberek 58 százaléka szereti, 32 százaléka pedig nem szereti, az egész királyi családról a szavazók 62 százaléka pozitív, 30 százaléka negatív véleménnyel van.

A 14. helyen András herceg áll, az emberek 87 százaléka negatív véleménnyel van a botrányos hercegről. A 13. helyen Meghan Markle foglal helyet, az amerikai színésznőt 67 százalék nem kedveli.

Meghan Markle-nél férje, csak kicsit jobb helyet foglal el, Harry herceget 62 százalékban nézik rossz szemmel. 11. helyen megfordulnak a vélemények, a britek nagyobb része kedveli Beatrix és Eugénia hercegnőket.

Kamilla királyné úgy tűnik, megosztotta a közönséget. A 9. helyen álló királynőt az emberek 43 százaléka kedveli, de 44 százalék negatív véleménnyel van róla.

Zsófia edinburghi hercegnét a megkérdezettek 50 százaléka szereti, míg Eduárd edinburghi herceg csak 2 százalékkal előzi meg feleségét. A király azonban nem áll olyan jól, mint az gondolnánk. Az alattvalói 59 százaléka pozitív, de 31 százaléka negatív véleménnyel van a királyról.

A dobogós helyezettek közül Anna hercegnő áll a 3. helyen, 70 százalékkal. A hercegnőt picivel előzi meg Katalin hercegnő 71 százalékkal. A brit királyi család legkedveltebb szereplője, 74 százalékos előnnyel Vilmos herceg lett – számol be róla az Express.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
