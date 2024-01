Egy gyönyörű szerelmi történet: így talált egymásra Krausz Gábor és Mikes Anna

Miután a csütörtök estét is együtt töltötték egy patinás étteremben, beszédes idézettel rukkolt elő Krausz Gábor és Mikes Anna: A szépség és a szörnyetegből idézve vallottak a közöttük lévő kapcsolatról.

Fotó: BS / Bors

Volt két idegen, aki hirtelen…

– áll egy piros szívecske kíséretében Instagram-sztorijukban a betétdal részlete, amely egyébként így folytatódik:

„...egymásra talált

Apró változás, csöppnyi mint a könny

Nem számított rá, fél is még talán

Szépség és a Szörny.”

A két idegen kétségkívül őket magukat jelenti, a váratlan egymásra találás pedig alighanem a bimbódzó szerelmüket fejezi ki, amit a közös vacsoráról kiposztolt kép is megerősít.

Krausz Gábor és Mikes Anna ezzel a fotóval vállalhatta fel a szerelmét – Fotó: Instagram-sztori

A tavalyi év egyik legnagyobbat szóló híre kétséget kizáróan Krausz Gábor és Tóth Gabi válása volt, amit hivatalosan december utolsó napjainak egyikén véglegesítettek is. Az énekesnő igen hamar felvállalta új szerelmét a Fricska táncegyüttes oszlopos tagjával, Papp Máté Bencével. A sztárséf viszont sokáig maga alatt volt, a Dancing with the Starsnak köszönhetően azonban az ő életében is elkezdődött a változás: az első pillanattól kezdve világos volt, hogy nagyon egy húron pendül profi tánctanárával, Mikes Annával.

Bár szinte rögtön felbukkantak az őket összeboronáló kommentek, a táncos pár a kamerák kereszttüzében profin viselkedett, igyekeztek nem átlépni a barátság határait. Az egyik legemlékezetesebb produkciójuk a Disney-meséket megidéző estén volt, amikor A szépség és a szörnyeteg betétdalára táncolták az american smootht. A romantikus végpóznál a ködgép jótékony homályba borította, hogy a katarzis pillanatában vajon összeért-e az ajkuk, vagy sem. A titkolózásnak azonban alighanem itt a vége: úgy tűnik, immár nyíltan felvállalják szerelmüket.