Krausz Gábor a szentestét Hannarózával töltötte - fotó!

Krausz Gábor és Tóth Gabi a nyáron jelentették be, hogy különválnak útjaik. A magánéleti vihar közepette azonban a sztárséf szakmai téren kitartó volt, hiszen nemcsak Séfek séfében vállalt főszerepet, de részt vett a Dancing with the Stars műsorában is, ahol egészen a dobogó legfelső fokáig menetelt partnerével, Mikes Annával.

Fotó: Karnok Csaba

A tánccal eltöltött idő nemcsak szórakozást hozott a séf életébe, hanem segített neki átvészelni a lelki mélypontokat is. Az évvége előtt Ausztriában dolgozott, de szentestére már hazatért, hogy az ünnepet szeretteivel tölthesse. A közösségi oldalára feltöltött sztori arról tanúskodik, hogy az apuka imádott kislányával, Hannarózával ünnepelhette karácsony előestéjét.

Bár a posztból nem derült ki, hogy az ünnepet kettesben vagy hármasban töltötték-e, az viszont biztos, hogy a séf és kislánya együtt örültek a meghitt pillanatoknak.

Fotó: Krausz Gábor - Instagram/gabor.krausz