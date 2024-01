Mikes Anna nem titkolja tovább érzéseit: szerelmet vallott Krausz Gábornak – fotó

Már egy ideje nem titok, hogy a Dancing with the Stars győztesei, Krausz Gábor és Mikes Anna a táncparkett után már az életben is egy párt alkotnak, a nagy hírtől pedig egyszerűen felrobbant a magyar bulvársajtó.

Krausz Gábor és Mikes Anna gerlepárként turbékolnak – Fotó: BS / Bors

Ez persze érthető, hiszen a páros között már a műsor kezdte óta látványosan jól működött a kémia, így a rajongók viszonylag gyorsan össze is boronálták őket, sőt, a műsor alatt volt egy olyan pillanat is, amikor csókot véltek látni kettejük közt a színpadon.

„Volt két idegen, aki hirtelen…”

A páros végig tagadta, hogy barátságnál több lenne köztük, év elején azonban derült égből villámcsapásként egy szerelmes fotóval tudatták, hogy bizony a nézők megérzései nem csaltak, valóban egymásba szerettek.

Mikes Anna és Krausz Gábor romantikus estét töltöttek együtt

Azóta pedig egyre többször láthatjuk őket együtt, illetve egyre több közös pillanatot osztanak meg az életükből. Legutóbb például Mikes Anna jelentkezett be egy romantikus vacsoráról, és megosztott egy fotót Krausz Gáborról a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében, amelyben egy tüzes, piros szívecske kíséretében vallott szerelmet.

Krausz Gábor le sem tagadhatná, hogy milyen boldog – Fotó: Mikes Anna/Instagram