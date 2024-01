„Volt két idegen, aki hirtelen…” – Krausz Gábor és Mikes Anna felvállalták szerelmüket – Fotó!

Krausz Gábor válása és Mikes Annával közös Dancing with the Stars-győzelme után a rajongók már nem csak a táncparketten szerették volna együtt látni a láthatóan elképesztő kémiával rendelkező párost, akik között a műsor alatt is folyamatosan izzott a levegő.

Csütörtök este végre eljött a pillanat, amire mindenki várt: a sztárséf egy Instagram-sztoriban kitett képpel egyértelműen felvállalta, hogy egy párt alkot Mikes Annával.