Krausz Gábor Mikes Annáról vallott, ilyen a kapcsolatuk

Krausz Gábor számára elég mozgalmas volt ez az év, hiszen újabb évaddal jelentkezett a Séfek séfe, kiderült, hogy válnak Tóth Gabival, illetve a Dancing with the Stars című sikerprodukciót is elvállalta – sőt, meg is nyerte a táncpartnerével, Mikes Annával, akivel már a műsor legeleje óta azt rebesgetik, hogy összejöttek, de ezt eddig egyik fél sem erősítette meg.

Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Starsban / Fotó: BS / Bors

Krausz Gábor jelenleg Ausztriában dolgozik, de a TV2 stábja kilátogatott hozzá, és egy kicsit beszélgettek a magánéletéről is. Szóba került természetesen Mikes Anna is, a sztárséf pedig elárulta, hogy valóban közel kerültek egymáshoz, sokat lelkiztek az utóbbi hónapokban, a táncosnő pedig egy nagyon jó ember, aki törődik vele – jelenleg is sűrűn beszélnek.

Krausz Gábor viszont nem árulta el, hogy Mikes Annával romantikus a kapcsolata, vagy inkább csak baráti.

De az arcán látni lehetett, hogy valóban fontos neki a Dancing with the Starsos táncpartnere, aki jelenleg éppen kipiheni magát, és az évet is nyugisan szeretné búcsúztatni, nem tervezi, hogy elmegy bulizni.

Krausz Gábor a két ünnep között a kislányával lesz, aki nagyon örült, hogy megnyerte a Dancing with the Starst, hiszen imádta a műsort, és kívülről fújta az adásokat is.

Itt lehet megtekinteni a Krausz Gáborral készült interjút: