Krausz Gábor sokat sejtető fotóval üzent, Mikes Anna sem bírta ki reakció nélkül

Krausz Gábor számára eléggé „mozgalmas” volt ez az év, hiszen történt rengeteg jó, és rossz dolog is az életében, ráadásul minden a nyilvánosság szeme láttára. Visszatért a Séfek Séfe, és kiderült, hogy több év után elválnak Tóth Gabival – majd a sztárséf szerepelt a Dancing with the Starsban, amit sikerült megnyernie.

Krausz Gábor és Mikes Anna Fotó: tv2

Azt pletykálják, hogy Krausz Gábor a próbák és az adások során elég közel került a táncpartneréhez, Mikes Annához, akivel sokak szerint tökéletes párt alkotnának. Egyelőre még történt ezzel kapcsolatban bejelentés, de több árulkodó jel is van azzal kapcsolatban, hogy esetleg valóban egymásba szerettek a Dancing with the Stars során.

Krausz Gábor most egy sokat sejtető képet posztolt, amihez egy 23-as számot írt, majd az esőtől egészen a napsütésig tartó hangulatjeleket rakott, és végül egy 24-essel zárta. Ez egyértelműen arra utal, hogy kész maga mögött hagyni a mondhatni „viharos” 2023-at, és hamarosan eljön az ideje a napsütéssel teli 2024-nek.

Mikes Anna három tüzes hangulatjellel reagált Krausz Gábor képére, minden bizonnyal ezzel jelezve, hogy tetszik neki, amit lát. A kommentelők persze leginkább azt írták erre, hogy nagyon szép párt alkot/alkotna a sztárséf és a táncosnő, szóval ez is csak tovább repítette az esetleges szerelmükről szóló szóbeszédet.

Itt lehet megtekinteni Krausz Gábor képét: