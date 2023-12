Krausz Gábor a válása után megszólalt a Mikes Annával való kapcsolatáról: „Egyértelmű, hogy a támaszom”

Szinte az egész ország tisztában vele, hogy milyen pokolian nehéz éven van túl Krausz Gábor, hiszen idén nyáron bombaként robbant a hír, hogy Tóth Gabival válnak, majd kiderült, hogy az énekesnőre már rá is talált az új szerelem, közben a sztárséf pedig olyan dolgokba ugrott fejest, amiről korábban még csak álmodni sem mert volna.

Krausz Gábor most egy kicsit pihenni szeretne, hogy aztán újul erővel vágjon neki a 2024-es évnek Fotó: Karnok Csaba

Olyan dolgok történtek, amik általában egy embernek az életében is ritkán van, és ez nekem egy éven belül összesűrűsödött. De összességében ha azt nézzük, hogy 2023. december van, akkor pozitív a mérleg

– összegezte idei évét a frissen elvált Krausz Gábor a TV2 stábjának, aki az is elárulta, hogy ennyi történés után az év végét már nyugalomban szeretné tölteni.

Hannaróza nem mindig Krausz Gábornak szurkolt

Éppen ezért a sztárséf az ünnepi időszakot már imádott kislányával, Hannival töltötte, aki mint kiderült óriási rajongója volt a Dancing with the Starsnak. Ami azonban még ennél is meglepőbb, hogy nem mindig az apukájának szurkolt.

Hanni végig szurkolt, bár volt olyan időszak, hogy a Lindának és a Donatellának jobban, ők voltak a kedvencei. Nagyon durva, hogy mennyire okos: ha elindul egy táncnak a zenéje, akkor pontosan tudja, hogy milyen ruha volt rajtam, hogy melyik adás volt, sőt, még azt is, hogy aznap ki esett ki. Ennyire rá volt kattanva a Dancingre és nagyon örült, hogy hazavihettük a trófeát

– mesélte Krausz.

Mikes Anna a mai napig támogatja volt partnerét

Miután azonban 2024-ben folytatódik a Séfek Séfe az édesapa nem pihenhet túl sokat, korábbi partnere pedig már most támogatja őt a műsor megnyerésében.

Tiszta szívemből kívánom azt a Gábornak, hogy 2024-ben az ő csapata, a Fekete Csapat nyerje meg a Séfek Séfét

– üzente Mikes Anna a Fekete csapat kapitányának.

A kettejük közti szoros kapcsolatról Krausz is nyilatkozott, aki szerint nem volt semmiféle megjátszás Anna részéről, már a verseny elejétől szívből támogatta őt.

Egyértelmű, hogy a támaszom marad! Ez nem csak a műsorra szólt és nem csak egy kötelesség volt neki, hogy lelkizzen velem és támogasson. Ez egy teljesen őszinte és emberi reakció volt, és egy nagyon jó tulajdonsága, hogy gondoskodó. Hál’istennek már nem kell gondoskodnia rólam, a lelkem szerintem már rendeben, de beszélgetünk még nagyon sokat

– mondta Krausz Gábor.

