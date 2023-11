Tóth Gabi üzent a magyar szerelmeseknek: "legyünk bátrak és merjünk szeretni"

Ahogyan arról a Metropol is beszámolt, Tóth Gabi és Krausz Gábor válnak. Talán nincs olyan ember Magyarországon, akit ne sokkolt volna ez a hír, hiszen mindenkinek úgy tűnt, hogy az álompár tökéletesen boldog egymás mellett. Nemrégiben vették meg közös családi házukat vidéken, és még javában posztolták a közös szerelmes képeket, amikor valami történhetett... vagy inkább valaki. Krausz Gábor posztjából derülhetett ki - aki szerint mindenki életében történnek fricskák -, hogy a Fricska táncegyüttes egyik tagjával találta meg Gabi a nagybetűs szerelmet.

Tóth Gabi megtalálta élete szerelmét

Az egészen bizonyos, hogy Krausz Gábort jobban megviselte a válás, mint Gabit. Míg ugyanis Gabi hamar talált valakit, akivel vigasztalódni tudott, addig Gábor még mindig facér.

Vagy mégsem?

Sokak szerint a Dancing With the Starsban lévő partnerével, Mikes Annával kerülhetett intim viszonyba, a Bors pedig még azt is kiszúrta, hogy talán a legutóbbi adásban egy csók is elcsattanhatott.

Akármi is történt a színpad homályában, az biztos, hogy Gabi és új élete szerelme, Papp Máté Bence nagyon erotikus táncolt lejtettek el másnak a Sztárban sztár leszek deszkáin, és közöttük bizony tényleg elcsattant a csók. Ezzel kapcsolatban pedig Papp Máté Bence elmondta, hogy különösen izgult a fellépés miatt, hogy Gabinak minden jó legyen és figyelni tudjon rá, de az elmúlt hónapok érzelmeit beleadták ebbe a táncba, és mindent megmutattak.

Az üzenetünk ezzel a dallal az, hogy legyünk bátrak, merjünk szeretni, és a szívünknek higyjünk. Igyekeztünk, hogy egy őszinte produkcióval álljunk ide, úgyhogy reméljük, hogy sikerült

- zárta Tóth Gabi, mire Tilla megjegyezte, hogy nagyon szépen passzolnak egymáshoz.