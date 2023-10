Krausz Gábor megmutatta az érzékenyebb oldalát, a kislányának akar imponálni – Videó

Krausz Gábort mostanában egészen új szerepkörben láthattuk a képernyőn, miután a sztárséf elvállalta a szereplést a Dancing with the Stars című táncos műsorban.

Krausz Gábor / Fotó: Karnok Csaba

Bár a tánc teljesen új pálya a Séfek Séfe mesterének, és eleinte többször elbizonytalanodott alkalmasságát illetően, ma már egyáltalán nem bánja, hogy belevágott.

A műsorral az volt az első számú célom, hogy lekössem a figyelmemet, és ez megvalósult

– árulta el a Borsnak Krausz Gábor, valószínűleg arra utalva, hogy válása Tóth Gabitól nagyon megviselte. Ezért is jött jól számára a TV2 ajánlata a Dancing with the Starsra, amelyben táncpartnerével, Mikes Annával hétről hétre felszántják a parkettet.

Voltak napok, amikor nem értettem, mit keresek én itt. De azóta ez megváltozott, még én is látom a változást, hogy mennyire fesztelen vagyok már a táncparketten

– fogalmazott, hozzátéve, hogy még egy hónappal ezelőtt sem hitte volna, hogy ekkorát képes változni. A másik célja pedig az volt, hogy a nézők egy másik oldalát is megismerjék, ne csak azt, amit a Séfek Séfében látnak.

Az egy szakmai műsor, ahol gyakran mufurc vagyok, ha nem úgy teljesítenek a versenyzőim. Pedig igenis van egy kedves, érzékeny oldalam, amit azonban eddig csak azok ismertek, akik közel állnak hozzám

– vallotta meg Krausz Gábor, aki leginkább kislányának, Hannarózának akar imponálni, aki imádja nézni apukáját a táncparketten. Ezen a videón például az a quickstep látható, amivel legutóbb léptek fel. A produkció extrája, hogy egy olyan emelést is beépítettek a koreográfiába, amit eddig senki nem mert bevállalni a műsorban.