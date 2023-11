Krausz Gábor nem tagadja: Mikes Annával érzik egymást

Krausz Gábor és Tóth Gabi augusztusban jelentette be, véget ért a házasságuk. A sztárséf azonnal elfogadta a TV2 felkérését, és részt vesz a Dancing with the Stars műsorában. Ezzel lefoglalja magát, és ahogy egy korábbi interjúban fogalmazott, a tánc terápiaként segített neki feldolgozni a magánéleti kudarcokat.

Fotó: Karnok Csaba

A rajongók persze drukkolnak, hogy újra rátaláljon a szerelem, és sokan szeretnék együtt látni táncpartnerével, Mikes Annával is. Krausz Gábor most nekik adott egy kis reményt, Gelencsér Timinek ugyanis bevallotta, nagyon működik közöttük a kémia.