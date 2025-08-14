Most jött a szomorú hír: elhunyt a Vészhelyzet és A Grace klinika legendás színésznője

Szomorú hír érkezett Hollywoodból, ugyanis kiderült, hogy 81 éves korában elhunyt Lorna Raver, akit olyan alkotásokból ismerhetünk, mint például a Vészhelyzet, A Grace klinika, Ally McBeal, Dr. Csont, Kés/alatt, Nancy ül a fűben, Született feleségek, Szívek szállodája, Star Trek: Voyager, Beverly Hills 90210 vagy a Pokolba taszítva című horrorfilm, amiben magyarul beszélt. Egykori menedzsere osztotta meg most, hogy a színésznő május 12-én örökre lehunyta a szemét.

Csodálatos hölgy volt

– mondta.