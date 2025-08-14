RETRO RÁDIÓ

Most jött a szomorú hír: elhunyt a Vészhelyzet és A Grace klinika legendás színésznője

Lorna Raver 81 éves volt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 07:35
Módosítva: 2025.08.14. 07:52
gyász színésznő elhunyt

Szomorú hír érkezett Hollywoodból, ugyanis kiderült, hogy 81 éves korában elhunyt Lorna Raver, akit olyan alkotásokból ismerhetünk, mint például a Vészhelyzet, A Grace klinika, Ally McBeal, Dr. Csont, Kés/alatt, Nancy ül a fűben, Született feleségek, Szívek szállodája, Star Trek: Voyager, Beverly Hills 90210 vagy a Pokolba taszítva című horrorfilm, amiben magyarul beszélt. Egykori menedzsere osztotta meg most, hogy a színésznő május 12-én örökre lehunyta a szemét.

Csodálatos hölgy volt

– mondta.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu