Hoppá! Marics Peti új műsorában is együtt lesz Stana Alexandrával

Szépek, fiatalok, szinglik, ráadásul heteken keresztül összesimulva táncoltak a TV2 táncos show-műsorában. Ez éppen elég a rajongóknak, hogy összeboronálják Marics Petit és gyönyörű táncpartnerét, Stana Alexandrát. Az énekes magánélete évek óta izgalomban tartja az internet népét, főleg amióta összejött, majd botrányos körülmények közt szét is ment Tóth Andival.

Marics Peti és Stana Alexandra újra egy műsorban szerepel (Fotó: BS)

Újra együtt szerepel Marics Peti és Stana Alexandra

Többször is felreppent a pletyka, hogy a Valmar énekese, és a Dancing with the Stars táncosa együtt vannak. Legutóbb Maricsék Aréna-koncertjén is olyan forró táncot lejtettek, hogy a rajongók ismét azt találgatják, hogy a párost nem csak a színpadi lét köti össze. Mindketten szinglik, Marics Peti a Tóth Andival való szakítása óta hivatalosan szingli, igaz egy időben gyakran együtt látták Kovács Gyopár színésznővel. Stana Alexandra pedig a DWTS-t még Meggyes Dávid párjaként kezdte el, de mire vége lett a műsornak, a szerelemnek is vége szakadt…

Szóval a rajongók reménykednek, hogy a tánc összehozta kedvenceiket. S bár a róluk szóló pletykákba kicsit belezavar, az énekes lelkes arénás csókcsatája egy másik táncosnővel, a remény hal meg utoljára.

Mindenesetre az már biztos, hogy a TV2 bejelentése szerint a Zsákbamacska című műsorban a Majkát és Pápai Jocit váltó egyik páros: Marics Peti és Pető Brunó mellett Stana Alexandra segíti majd a játékosokat....