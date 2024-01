Kiderült, ki érkezik Majka helyére a TV2-höz

Sokan meglepődtek, mikor tavaly év végén kiderült, hogy Majka többé már nem dolgozik a TV2-nél. Leginkább talán a nagy sikerű Zsákbamacska című műsor rajongóit érintette meg ez a bejelentés, hiszen Pápai Joci is elbúcsúzott a csatornától, és ők ketten vezették a produkciót – de nem kell aggódniuk a nézőknek, hatalmas hír érkezett.

A TV2 megtalálta Majka és Pápai Joci utódját, ráadásul egyből duplán.

A Bors írta meg, hogy Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója rendkívüli bejelentést tett Thaiföldön, ahol jelenleg is a Kísértés című reality műsort forgatják.

Úgy döntöttünk, hogy két műsorvezető-párosa is lesz a Zsákbamacskáknak. Az egyik ilyen Szente Vajk és T. Danny, a másik páros pedig Marics Péter és Pető Brúnó. Nagyon örülünk a választásnak, hiszen ezekkel az új műsorvezetőkkel több fiatal nézőt érhetünk el és így, még sikeresebb lehet a Zsákbamacska, mint az előző évad

– mondta a Borsnak.

Rendkívül izgalmas hírek ezek, hiszen mind a négy új műsorvezető közkedvelt, láthattuk őket nemrég a Dancing with the Stars, illetve az Ázsia Expressz című produkciókban is, ahol rengeteg vidám, maradandó pillanatot okoztak nekünk – vagyis ezek alapján érdemes lesz nézni a Zsákbamacskát, hiszen jobb lesz mint valaha.