Lecseréli Majkát a TV2, de nem csak őt!

2024-ben is a nézők szórakoztatása a cél a piacvezető médiatársaságnál*. A TV2 jövőre újra elhozza a nézők kedvenc műsorait, legyen szó tehetségkutatóról, gameshow-ról, vagy reality-ről, és tovább színesíti a sajátgyártású műsorok kínálatát.

Az egész éves átlagot nézve továbbra is első helyen a TV2 és a TV2 Csoport is mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+), teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A sikerszériát megőrizendő, korábbi népszerű műsorok és vadonatúj, különleges formátumok is várják a nézőket 2024-ben.

2024-ben visszatér a képernyőre a Hazatalálsz, az új évadban elvarrják Virág, Dávid, Trixi, Raja és persze a többiek történetét. Pörög tovább a Szerencsekerék Kasza Tibivel, a betűforgató gameshow a 2023-as év egyik nagy sikere volt. Folytatódik a Mutasd a hangod!, a legmeghökkentőbb zenei show, ahol a játékosok adásonként ötmillió forintért igyekeznek kitalálni, ki az, aki az énekesek közül tátog és ki az, aki valóban a saját hangján és tökéletesen énekel?

Visszatér a képernyőre a 2023-as év legnézettebb adásával büszkélkedő formátum, a Zsákbamacska. A több évtizedes szünet után visszatérő formátum Majkával és Pápai Jocival debütált, ám az új évadban új műsorvezetők terelgetik majd a nyereményre áhítozó játékosokat.

Majoros Péternek és Pápai Jocinak ezúton is szeretnénk köszönetet mondani és örülünk, hogy osztozhattunk a sikerekben. Sok szerencsét kívánunk nekik a jövőben!

A megszokott és jól ismert formátumok mellett jó néhány vadonatúj műsor is jelentkezik a TV2-n.

Érkezik a Kincsvadászok, amiben a legkülönbözőbb, értékesnek remélt régiséggel érkeznek a stúdióba a szereplők, hogy aztán a szakértők segítségével fény derüljön arra, ócskaság-e, amit hoztak és filléreket sem ér, vagy valóban értékes kincs, amiért nagy összeget is hajlandóak fizetni a gyűjtők? Az új formátum műsorvezetője Tilla.

A reality rajongók sem maradnak új műsor nélkül: visszatér a képernyőre a Kísértés, azaz a Temptation Island, amit ezúttal Thaiföldön forgatnak és a magyar nézői igényeknek megfelelően napi műsor készül belőle.

Szintén újdonság a TV2-n a Házasság első látásra, amiben vállalkozó szellemű hölgyek és urak arra vállalkoznak, hogy az általuk megadott paraméterek alapján a szakértők által számukra ideálisnak tűnő párral összeházasodnak úgy, hogy a házasságkötő teremben találkoznak először, a ceremónián. Innen indul a közös életük és hogy meddig tart, az csak rajtuk múlik!

2024-ben Ördög Nóra műsorvezetésével Magyarországra érkezik a Next Topmodel Hungary. Az Egyesült Államokban 24 évadot megélt tehetségkutató valóságshow (America’s Next Top Model) hazai verziójában a szakmai zsűrit Axente Vanessa, Tomán Szabina, Tombor Zoltán és Merő Péter alkotják. A forgatások már javában zajlanak.

Gameshow műfajban is érkezik újdonság, a Password – A jelszó. A legendás szójáték, ami évtizedek óta nagy kedvenc Amerikában. A sztároknak és a játékosoknak úgy kell kitalálniuk szavakat, hogy segítségül egyetlen kifejezést adhatnak egymásnak. A show bejárta a világot és hamarosan indul Magyarországon is a játék.