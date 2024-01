Végre megtörtént! Stana Alexandra és Marics Peti összebújós fotóval jelentette be a nagy hírt

Óriási népszerűségnek örvendett a Dancing with the Stars negyedik évada, hiszen amellett, hogy az összes versenyzőnek megvolt a maga rajongótábora, még sokan romantikus szálakat is véltek felfedezni a versenyzők között.

Marics Peti és Stana Alexandra szerelmére már sokan várnak Fotó: tv2

Szerelem a levegőben

Azt pedig már mindenki jól tudja, hogy a nézők egyik legnagyobb kedvencei, Krausz Gábor és Mikes Anna valóban egymásra találtak és jelenleg is felhők felett úszkálnak a boldogságtól, mellettük pedig Hunyadi Donatellára is rátalált a szerelem, igaz, az ő hódolójának a személyét még nagy titok övezi.

A sztárséf és a modell mellett Marics Petinek is sokan szurkoltak, na persze nemcsak a verseny miatt, hanem azért is, hogy táncpartnerével, Stana Alexandrával köztük is több legyen, mint munkakapcsolat. A párost még a műsor után is rendszeresen összeboronálják, különösen azóta, hogy kiderült a profi táncos szakított a barátjával, Meggyes Dáviddal.

Újra együtt Stana Alexandra és Marics Peti

Marics és Stana eddig mindig tagadta, hogy több lenne köztük puszta barátságnál, azonban egyre többször posztolnak közös képeket, így rajongóik továbbra sem adták fel a reményt, hogy kedvenceik egymásba szeretnek. A páros legújabb fotója pedig csak ismét olaj volt a tűzre, bár táncos ezúttal is csak munkakapcsolatra hivatkozik.

– írta Stana Alexandra a képekhez, amelyeket pillanatok alatt elleptek a kommentek, a duó rajongói egyből kifejezték az örömüket, hogy vége újra együtt vannak.

„Jó együtt látni titeket megint! Peti és Stex”

„Meghalok ettől a párostól”

„Olyan jó újra ilyen képet látni amin ketten vagytok!”

– írták mások mellett.

