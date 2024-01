Mire készül Marics Peti és Radics Gigi? Érdekes dolgot vettek észre a szemfüles rajongók – Fotó!

Augusztusban jött a szomorú hír, miszerint Radics Gigi szakított gyermeke édesapjával, Áronnal. Az énekesnő nem ijedt meg az újabb kihívásoktól, hiszen tudta, hogy családjára mindig számíthat. Giginek a Dancing with the Stars műsora is áldásként jött az életébe, hiszen egészen más oldalát is megmutathatta az országnak, és amolyan terápiaként is szolgált számára a műsor.

Fotó: Ladóczki Balázs

A munkával természetesen a műsor befejeztével sem állt le a gyönyörű énekesnő, most is éppen egy új projekten dolgozik látszólag. Erről Instagram-oldalán osztott meg pár képet, amin egy otthon felépített hangstúdióban dolgoznak kollégájával. A szemfüles rajongók azonban valami, vagyis inkább valaki nagyon érdekeset szúrtak ki a lapozható bejegyzés negyedik, egyben utolsó fotóján. A képet ugyanis pont egy tükörrel szemben készítette a fotós, aki úgy tűnik nem más, mint Marics Peti. A rajongók legalábbis őt vélték felfedezni a tükörben.

Természetesen, ahogy ilyenkor az lenni szokott, egyből beindultak a találgatások is, hogy vajon mit kereshet Radics Giginél a fiatal énekes. A legtöbben a kommentekben arra tippeltek, hogy közös számon dolgoznak a zenészek, aminek a rajongók elképesztően örülnének.