Megtörte a csendet Radics Gigi, elárulta, hogy él a szakítás óta

A szakítás óta az énekesnő élete teljesen megváltozott, sokat edz és mostanában egyre többet táncol a Dancing with the Stars miatt. Radics Gigi a Best magazinnak mesél az elmúlt két hónapról, hogy milyen viszonyban vannak exével, és hogyan nevelik továbbra is kis Bellát. De a jövőről is elejtett egy két gondolatot:

„Ebben is nagyon jól együttműködünk az apukájával, jól menedzseljük az életét. Számomra az anyaság a létezésem beteljesülése. Az, hogy láthatom a lányomat fejlődni, alakulni, megmagyarázhatatlan erővel ruház fel. Boldogságot érzek és mérhetetlen szeretetet, ha rá gondolok vagy róla beszélek.”

„Mindenképpen szeretnék boldog és egészséges lenni. Szeretném, ha Bella nagyon jó iskolába járna és megtanulna jól angolul, mert az nagy könnyebbség lesz neki felnőtt korában. Szakmailag pedig szeretném ápolni a külföldi zenei kapcsolataimat” – mesélte a lapnak a jövőről az énekesnő.