Itt a lista: Ők lesznek a Dancing with the Stars új évadának versenyzői

Három éve már, hogy töretlen a népszerűsége a BBC által forgalmazott Dancing with the Stars című világsikerű showműsorának. A hazai rajongok örülhetnek, ugyanis október 14-től immár a negyedik évaddal tér vissza a Tv2 képernyőjére a tánc parádé Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével.

Fotó: tv2

„Álomcsapat állt össze”

– A TV2 műsorkínálatában mindig kiemelt helyet foglaltak el az élő showműsorok, amelyek a nézők körében is hatalmas népszerűségnek örvendenek. A Dancing with the Stars három sikeres évad után idén szintet lép, a showműsor Katona Andor személyében új kreatív producert kapott, megújul a díszlet és azt gondolom, hogy a hírességek névsorát nézve egy igazán különleges és izgalmas negyedik évad vár ránk, egy igazi álomcsapat állt össze – mondta Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója.

Íme a Dancing with the Stars női versenyzői:

A Dancing with the Stars negyedik évadában tíz híresség lép táncparkettre párjával. Nívós sajtóeseményen leplezték le magukat a versenyzők: az aranytorkú énekesnő Radics Gigi Baranya Dávid show és musical-szólótáncos oldalán mutathatja be tánctudását. A TV2 Szerencsekerék című műsorának szerencselánya, Sydney van den Bosch Ádám Csaba szlovák Országos Bajnok oldalán ropja majd. Kiszel Tünde egy szem lánya, Hunyadi Donatella Bődi Dénes showtáncos oldalán léphet majd színpadra. A nők táborát erősíti még Király Linda is, a jóképű táncbajnok Suti András oldalán. S akire talán a legtöbben kíváncsiak: Eszenyi Enikő hosszúidő után tér vissza a képernyőre! Eszenyi Enikő párja Hegyes Berci lesz, aki a Dancing with the Stars első és harmadik évadának győztese!

A férfiak mezőnye is erős

A legnagyobb ovációt alighanem Krausz Gábor megjelenése okozta, aki nem mással, mint Mikes Anna világbajnokkal fog táncolni. De tánccipőt húz a vagány rapper, T.Danny is, partnere Lissák Laura, magyar Ranglista győztes, többszörös Országos Bajnok, koreográfus. A sármos színész, Simon Kornél is tánccipőt húz, Szőke Zsuzsanna, ötszörös magyar bajnok hozza ki belőle a legtöbbet. De Marics Peti is táncolni fog Stana Alexandra oldalán. S ne felejtkezzünk meg Szabó Andrásról, vagy ahogy sokan ismerik, Csutiról sem: az üzletember, profi táncpartnere Tóth Katica országos bajnok lesz.

A TV2 látványos showműsorának kulisszatitkaiba idén is a produkció online riportere, Gelencsér Tímea kalauzolja majd a nézőket a TV2 Play oldalán.

