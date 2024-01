Aggódnak a rajongók: ebbe menekül szerelmi bánata elől T. Danny

Az első szerelem minden ember életében meghatározó és bizony T. Danny élete első komoly kapcsolatának úgy tűnik, vége. A fiatal, tehetséges rapper nagy menetelését a Dancing with the Stars műsorban végig a helyszínen szurkolta végig párja, Kecskés Enikő, akivel csak a döntő után álltak össze egy fotóra. S bár románcuk végig viharos volt, az énekes nehezen dolgozza fel a csalódást.

Viharos volt T. Danny-ék kapcsolata

A TV2 táncos show-műsorában többször beszélt arról a rapper, hogy életében először szerelmes és ez mennyire jó érzés. S bár nem mondta a szerencsés hölgy nevét, mindenki tudta, hogy a modell Kecskés Enikő az, akivel a szünetekben többször össze is ölelkezett. Még ígéretet is tett szerelmének, ezért is akarta nagyon megnyerni a versenyt.

„Szerettem volna bizonyítani magamnak, hogy ebben is megállom a helyem” – mondta az elődöntő után a Metropolnak T. Danny.

De van még három okom arra, hogy miért szeretnék nyerni: három hölgy miatt, akik nagyon közel állnak a szívemhez. Ígéretet tettem a szerelmemnek, aki mindenben támogat. Ígéretet tettem a testvéremnek, Zsófinak is, aki Amerikában él és nagyon hiányzik. És nem utolsósorban ígéretet tettem a csodálatos táncpartneremnek, Laurának, aki eddig mindig az elődöntőben esett ki! Az biztos, én testben és fejben is készen állok!

S bár végig a harmadik helyet szerezte meg az énekes, azt mondta, kedvese majd kárpótolja.

Az edzésbe menekül

De úgy látszik, hiába lett végre a műsor után szabadideje Daninak, mégsem tudtak vele élni. A jelek szerint újra szakíthattak. Legalábbis ez jön le T. Danny több Instagram-posztjából, például amikor új dalrészletével üzent neki.

Az is sokatmondó, hogy egyedül, vagyis barátaival utazott a paradicsomi Thailföldre T. Danny, ahol például egy elefántot simogatós fotóhoz annyit írt:

Új csajommal.

Az biztos, a közösségi oldalára kitett fotók szerint túlzásba viszi az egzotikus környezetben az edzést. Hol az edzőteremből posztol, hol a tengerparton bokszol.

„Kicsit aggasztó, hogy még ott sem veszel vissza az edzésből! Fel a fejjel! Élvezz ki minden percet, míg Thaiföldön vagy, ne az edzésbe menekülj!”

– írta egy kommentelő, amivel többen is egyetértettek.