T. Danny vallomása minden rajongót megríkatott - "Ígéretet tettem a szerelmemnek"

Soha nem volt még ilyen a magyar DWTS-ben, három férfi jutott be a fináléba. Marics Peti Stana Alexandrával, Krausz Gábor Mikes Annával és T. Danny Lissák Laurával küzd meg szombaton azért, hogy magasba emelje a műsor fényes trófeáját.

T. Danny nyerni akar, mindent meg is tesz érte (Fotó: Metropol)

Vicces mémekkel buzdít T. Danny

Már csak pár nap és egy csodálatos utazás végére érkezik a fiatal énekes és profi táncos párja útja. Telegdy Dániel, vagyis művésznevén T. Danny még most sem hiszi el, hogy miután történelmet írt kétszer is az idei évadban, bejutott a döntőbe. Pedig miután elvállalta a TV2 felkérését, ő el is döntötte, meg fogja nyerni. Nemrég azt is elárulta lapunknak, hogy nemcsak maga miatt fontos a győzelem számára, hanem három hölgynek is ígéretet tett.

„Szerettem volna bizonyítani magamnak, hogy ebben is megállom a helyem” – mondta az elődöntő után a Metropolnak T. Danny. „De van még három okom arra, hogy miért szeretnék nyerni: három hölgy miatt, akik nagyon közel állnak a szívemhez. Ígéretet tettem a szerelmemnek, aki mindenben támogat. Ígéretet tettem a testvéremnek, Zsófinak is, aki Amerikában él és nagyon hiányzik. És nem utolsósorban ígéretet tettem a csodálatos táncpartneremnek, Laurának, aki eddig mindig az elődöntőben esett ki! Az biztos, én testben és fejben is készen állok!”

Az mindenesetre már biztos, hogy a műsor történetében itthon először férfi győztes lesz, és a trófeáért az énekes mindent megtesz. Nem csak a próbákon teljesít 100 százalékon, de más módon is szeretné bebiztosítani magát. A zsűri ugyanis már nem pontoz, a döntés csak és kizárólag a nézők kezében, pontosabban a szavazatukban van. S mivel T. Danny rajongói, követői mint ő maga, nagyon aktívak az Instagramon, így ott naponta több vicces poszttal ösztönzi rajongóit.

Vicces mémekkel buzdít szavazásra az énekes (Fotó: Instagram)