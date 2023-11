T. Danny és Lissák Laura a döntőben: Volt, hogy holtpontra kerültem

Már csak egy hét választ el minket a Dancing with the Stars döntőjétől, amikor végre kiderül, hogy ki a negyedik évad legjobb táncosa. Négy fantasztikus versenyző fergeteges táncait láthattuk szombat este, a veszélyzónába Radics Gigiék és Krausz Gáborék kerültek. A közönség utóbbit és párját mentette meg, így Marics Petiék és T. Dannyék mellett ők táncolhatnak a döntőben.

Mindkettőjük számára a győzelem a cél (Fotó: TV2)

T. Danny és Lissák Laura az elődöntő után a Metropolnak beszélt, milyen gondolatokkal zárják a szombati versenyt, és mit gondolnak az elért eredményükről.

„Nehéz leírni és feldolgozni, amit most érzünk.”

Az volt a célunk, hogy egyenes ágon a döntőbe jussunk, ami sikerült is.

„Most már a nézők kezében vagyunk, szeretnénk megfelelő módon befejezni a műsort azzal, ha meg tudnánk nyerni. Sokan számítanak ránk, és fordítva is így van, azt kérem mindenkitől: szavazzanak ránk – mondta mosolyogva az énekes-dalszerző, majd táncos párja vette tőle át a szót.”

„Az elejétől egy véleményen voltunk, mindketten szerettünk volna eljutni a döntőig, és megnyerni a műsort.”

Azt is tudtuk, hogy egy hosszú munkafolyamat, és még hosszabb út várt ránk, aminek hamarosan a végéhez érünk.

„Azok a hetek, amiket mit itt eltöltöttünk akár a felkészülés, akár az élő show-k során, nagyon sokat adtak érzelmileg. Az is igaz, kezdünk elfáradni, a tartalék energiáinkat próbáljuk elővenni, de nagyon feltölt minket, hogy ennyire sikeresek tudunk lenni együtt. Szeretek és tudok Dani mellett, Danival táncolni, ami nagy dolognak számít. Az ő tánctudása is megmutatkozik a parketten, és nem is akárhogyan” – mondta Laura.

Hatalmas utat jártak be együtt a Dancing with the Starsszal (Fotó: TV2)

Minden héten újabb és újabb tánccal a parkettre állni óriási feladat, és még nagyobb munka. Danny nem tagadja, volt, hogy mélypontra került.

Egy ilyen volt, de az, hogy együtt próbálunk mindenkivel, az, hogy eszünkbe jut, miért is csináljuk ezt az egészet, és mennyire szuper élményben van részünk, nagyon inspiráló.

„Ha innen hazamegyünk, otthon is támogatnak minket, ez így együtt hatalmas plusz számunkra” – árulta el a rapper, majd érdeklődésünkre azt is kifejtette, mi fog leginkább hiányozni a műsor után táncpartneréből.

„Laura pozitivitása, amit sok ember eltanulhatna tőle. Sosem láttam rosszkedvűnek, még akkor sem, amikor holtponton voltunk” – mondta az énekes, akitől Laura vette át a szót.

„Nekem Daninak a motiváltsága. Minden egyes lépésével úgy készül, mintha ez egy világverseny lenne. Ez nagyon kevés emberben van meg, ez hiányozni fog” – fűzte hozzá a táncos.