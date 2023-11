Leírhatatlan dráma a Dancing With the Stars stúdiójában: ők lettek a széria döntősei

Micsoda show volt az idei Dancing With the Stars! Tagadhatatlanul a TV2 eddigi legsikeresebb műsora ez, és magyar emberek millióit bilincseli a képernyők elé. Fel sem tudjuk fogni, hogy máris az elődöntőnél járunk. Ez egyfelől izgalmas és örvendetes, mert a következő héten érkezik a legnagyobb show, ugyanakkor szomorú is, hiszen a széria hamarosan véget ér.

Fotó: VI

Négy fantasztikus versenyző fantasztikus táncait láthattuk ma. Ezen a napon viszont már csak a nézők szavazata számított: a veszélyzónából nem menthetett meg senkit a zsűri. Ma Krausz Gáborék és Radics Gigiék kerültek a veszélyzónába. Idegőrlő pillanatokat éltünk át, ameddig a kedvencünkre szavaztunk és értük szorítottunk, az utolsó pillanatban pedig jött a dráma.

Fotó: VI

A közönség Krausz Gábort és párját mentette meg, így tehát Marics Petiék és T. Dannyék mellett ők táncolhatnak a döntőben. Radics Gigitől és párjától pedig fájó szívvel búcsúzunk.