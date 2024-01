Egy pillanatra sem mozdul Krausz Gábor Mikes Anna oldaláról - mindenhová elkíséri

Száznyolcvan fokos fordulatot vett Krausz Gábor élete az elmúlt hónapokban. Miután bejelentette válását az Instagram oldalán, jött a Dancing with the Stars és vele együtt Mikes Anna. A táncos showműsor és a gyönyörű profi táncos szép lassan megváltoztatta a sztárséf életét.

A rajongók szurkoltak Krausz Gábor és Mikes Anna szerelmének (Fotó: BS)

Mindenhová együtt megy Krausz Gábor és Mikes Anna

Rengeteget kapott a DWTS-től a műsor tavalyi évadának győztese. Krausz Gábor pedig eleinte nem is értette mit keres ott a próbákon, egy magánéleti válság közepén. De aztán kezdett szép lassan átalakulni a Séfek séfe mestere, nemcsak a táncolásba kezdett belejönni, de látszott, hogy lelkileg is kezd megnyugodni, rátalált újra önmagára. Ebben pedig hatalmas szerepe volt partnerének, Mikes Annának. A gyönyörű táncművész rengeteget beszélgetett vele, megmosolyogtatta, feloldotta. A nézők nagyon szurkoltak, hogy a két tehetséges fiatal ne csak a műsorban alkosson egy párt, hanem a való életben is összejöjjön!

És az imák meghallgatásra kerültek, pár héttel ezelőtt egy közös, randis fotóval és egy Disney idézettel jelentette be Krausz Gábor, hogy szerelmesek. Ettől a nagy hírtől pedig egyszerűen felrobbant a magyar bulvársajtó, megbolondult az internet, mindenki részleteket akart. Végül a sztárséf megtörte a csendet és elárulta: már a kislányának is bemutatta Annát, sőt, Hannaróza imádja kedvesét.

Nagyon megszerette Annát, már az elején is volt bent táncóránkon, és láttam, hogy nagyon jó barátnők lesznek. Anna-mánia van!

– mondta a Palikék világában a szerelmes sztárapuka.

Az is kiderült, hogy párjához fog járni Gábor kislánya táncórákra. Az biztos, a friss szerelmesek igyekeznek minél több időt együtt tölteni. Múlt szombaton például, amikor Mikes Annának más dancinges táncosokkal fellépése volt Szolnokon, az egyik fotón feltűnt szerelme. Néhány rajongó ugyanis észrevette és közös fotót kért a séftől, amit aztán Tóth Katica osztott meg Instagram oldalán.