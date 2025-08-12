Ezek voltak Robin Williams legkedvesebb szerepei

Nincs olyan film rajongó, aki legalább egy Robin Williams filmet ne sorolna a kedvencei közé.
Robin Williams közel 40 éven át nevettetett, meghatott, táncra és éneklésre ösztönzött embereket szerte a világon. Miután hosszú ideig fel nem ismert Lewy-testes demenciában (Lewy Body Dementia – LBD) szenvedett, a sokoldalú színész és komikus 2014. augusztus 11-én, 63 éves korában, San Franciscó-i, Paradise Cay nevű otthonában önkezével vetett véget életének.
Williams Chicagóban született, és kivételes pályát hagyott maga után a filmvásznon és a színpadon egyaránt. A ’70-es években San Franciscóban és Los Angelesben tűnt fel stand-up komikusként, majd az igazi áttörést Mork, az Ork bolygóról érkezett különc földönkívüli szerepe hozta el számára a Happy Days című sorozatban, majd annak önálló folytatásában, a Mork és Mindy-ben. Az 1980-as évek végére áttért a mozifilmekre: 1987-ben a Jó reggelt, Vietnam! című filmben láthattuk egy lázadó katonai rádiós DJ-ként, 1989-ben pedig a Holt költők társaságában egy inspiráló angoltanár szerepében.
A ’90-es évek elején családi vígjátékokkal hódította meg a közönséget: Hook (1991), Aladdin (1992) és Apád-anyád idejöjjön! (Mrs. Doubtfire, 1993). 1998-ban elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat a Good Will Hunting című filmben nyújtott megható alakításáért, ahol egy megértő terapeuta szerepében tűnt fel. Pályája során minden szerepébe magával ragadó energiát, rögtönzést és érzelmi mélységet vitt. Williams öröksége nemcsak klasszikus filmekben és tévéműsorokban él tovább, hanem lánya, Zelda Williams is örökölte humorát és tehetségét. Zelda 2024-ben mutatta be első nagyjátékfilmjét rendezőként, Lisa Frankenstein címmel.
Halála 11. évfordulóján érdemes felidézni legismertebb szerepeiből néhányat.
Mork – Mork és Mindy
Williams nagy áttörése Mork szerepe volt, az Ork bolygóról érkezett földönkívüli, aki az embereket tanulmányozza. A karakter először a Happy Days 1978-as epizódjában tűnt fel, akkora sikerrel, hogy egy évvel később önálló sorozatot kapott Pam Dawber oldalán.
Adrian Cronauer – Jó reggelt, Vietnam!
1987-ben Oscar-jelölést kapott a lázadó katonai rádiós DJ szerepéért, aki Vietnamban szórakoztatta a katonákat. Williams rögtönzései itt is hatalmas erőt adtak a filmnek.
John Keating – Holt költők társasága
1989-ben az angoltanár John Keating szerepével generációkat inspirált, hogy merjenek kiállni önmagukért. A film négy Oscar-jelölést kapott, Williams pedig második legjobb színész jelölését. Ethan Hawke szerint Williams megmutatta neki, mit jelent igazán színésznek lenni.
Peter Pan – Hook
1991-ben Steven Spielberg rendezésében Peter Pan felnőtt változatát alakította, aki visszatér Sohaországba, hogy megmentse gyermekeit. Kollégái szerint Williams valóban megtestesítette Peter Pan szellemét.
Dzsinn – Aladdin
A ’90-es évek gyerekei számára az 1992-es Disney-klasszikusban nyújtott szinkronszerepe felejthetetlen. Rögtönzései új szintre emelték az animációs filmek humorát.
Daniel Hillard / Mrs. Doubtfire
1993-ban egy válás után női bejárónőnek álcázott apa szerepében egyszerre nevettetett és meghatott. A film hatalmas kasszasiker lett, a forgatási helyszínként szolgáló ház pedig Williams halála után emlékhellyé vált.
Alan Parrish – Jumanji
1995-ben a Jumanji-ban egy évtizedekig csapdába esett férfit alakított, akit végül gyerekek szabadítanak ki. Kirsten Dunst elárulta, hogy Williams egy számítógéppel ajándékozta meg a forgatás végén.
Sean Maguire – Good Will Hunting
1998-ban ezért a szerepért nyerte meg első Oscar-díját. Egy bölcs terapeuta bőrébe bújt, aki segít egy fiatal zseninek önmagára találni. Matt Damon szerint a forgatáson Williams elképesztő memóriával és érzelmi erővel játszotta el a híres „Nem a te hibád” jelenetet.
Theodore Roosevelt – Éjszaka a múzeumban
2006-ban a legnagyobb bevételt hozó filmjében Theodore Roosevelt viaszszobrát keltette életre. Ben Stiller szerint Williams nélkül a film elképzelhetetlen lett volna. Rami Malek megható emléket idézett fel, amikor Williams a British Museum Rosetta-kövénél csendben elidőzött, élvezve a pillanatot.
