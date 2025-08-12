Ezek voltak Robin Williams legkedvesebb szerepei

Robin Williams közel 40 éven át nevettetett, meghatott, táncra és éneklésre ösztönzött embereket szerte a világon. Miután hosszú ideig fel nem ismert Lewy-testes demenciában (Lewy Body Dementia – LBD) szenvedett, a sokoldalú színész és komikus 2014. augusztus 11-én, 63 éves korában, San Franciscó-i, Paradise Cay nevű otthonában önkezével vetett véget életének.

Robin Williams igazi ikonikus filmörökséget hagyott maga után Fotó: HOLLYWOOD PICTURES

Williams Chicagóban született, és kivételes pályát hagyott maga után a filmvásznon és a színpadon egyaránt. A ’70-es években San Franciscóban és Los Angelesben tűnt fel stand-up komikusként, majd az igazi áttörést Mork, az Ork bolygóról érkezett különc földönkívüli szerepe hozta el számára a Happy Days című sorozatban, majd annak önálló folytatásában, a Mork és Mindy-ben. Az 1980-as évek végére áttért a mozifilmekre: 1987-ben a Jó reggelt, Vietnam! című filmben láthattuk egy lázadó katonai rádiós DJ-ként, 1989-ben pedig a Holt költők társaságában egy inspiráló angoltanár szerepében.

A ’90-es évek elején családi vígjátékokkal hódította meg a közönséget: Hook (1991), Aladdin (1992) és Apád-anyád idejöjjön! (Mrs. Doubtfire, 1993). 1998-ban elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat a Good Will Hunting című filmben nyújtott megható alakításáért, ahol egy megértő terapeuta szerepében tűnt fel. Pályája során minden szerepébe magával ragadó energiát, rögtönzést és érzelmi mélységet vitt. Williams öröksége nemcsak klasszikus filmekben és tévéműsorokban él tovább, hanem lánya, Zelda Williams is örökölte humorát és tehetségét. Zelda 2024-ben mutatta be első nagyjátékfilmjét rendezőként, Lisa Frankenstein címmel.

Halála 11. évfordulóján érdemes felidézni legismertebb szerepeiből néhányat.

Mork – Mork és Mindy

Williams nagy áttörése Mork szerepe volt, az Ork bolygóról érkezett földönkívüli, aki az embereket tanulmányozza. A karakter először a Happy Days 1978-as epizódjában tűnt fel, akkora sikerrel, hogy egy évvel később önálló sorozatot kapott Pam Dawber oldalán.



Adrian Cronauer – Jó reggelt, Vietnam!

1987-ben Oscar-jelölést kapott a lázadó katonai rádiós DJ szerepéért, aki Vietnamban szórakoztatta a katonákat. Williams rögtönzései itt is hatalmas erőt adtak a filmnek.

