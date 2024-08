Folytatást kap a Dirty Dancing – Visszatér az eredeti film sztárja!

A nyolcvanas évek megkerülhetetlen romantikus táncfilmje, a Dirty Dancing – Piszkos tánc elképesztő sikereket ért el! A 4,5 millió dollárból forgatott alkotás 214 millió dollárt kaszált, Bill Medley és Jennifer Warnes duettje, az (I’ve Had) The Time of My Life Oscar-díjat kapott. Nem csoda, hogy az utóbbi időben a sikerfilmek folytatására ráállt Hollywood ebben a moziban is lehetőséget látott! A Dirty Dancing 2. jövő nyáron kerülhet mozikba, ráadásul az eredeti produkció női főszereplőjének közreműködésével! Igaz, az orrműtéten átesett Jennifer Gray már rég nem hasonlít egykori önmagára, bár a szerepvállalása példaértékű!

Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

Így nézett ki annak idején Jennifer Gray, oldalán a 15 évvel ezelőtt elhunyt Patrick Swayze-vel:

S így néz ki a most 64 éves színésznő (a képen bal oldalon, mellette barátnője, Michael J. Fox felesége, Tracy Pollan):

Míg a ’87-ben megjelent Dirty Dancing a hatvanas években játszódott, a 2025-ben mozikba kerülő folytatás, a Dirty Dancing 2. a kilencvenes évekbe repít majd! Az IMDB szerint Baby Houseman visszatér egy nyárra a tánc és romantika számára oly’ meghatározó helyszínére, a Kellerman üdülőhelyre, ahol egy újabb fiatal pár gabalyodik egymásba. Zenében pedig az első rész dalai keverednek a kilencvenes évek slágereivel. A koncepció izgalmas, hiszen úgy tűnik, hogy az alkotók nem kifejezetten a mai fiatal generációt célozzák meg, hanem a nosztalgiázni és romantikázni vágyó negyvenes-ötvenes korosztályt!