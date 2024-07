Michael J. Fox kerekesszékben gitározott 100 ezer ember előtt - szívmelengető felvétel!

A Coldplay néhány héttel ezelőtt Magyarországon is hatalmas bulit csinált, amikor Azahriah-hoz hasonlóan háromszor is megtöltötték a Puskás Arénát egymás után. A világhírű banda azóta folytatta is a turnéját és a hétvégén az angol Glastonbury Fesztiválon léptek fel egy hatalmas tömeg előtt. A rajongók azonban nem számítottak rá, hogy egy igazi sztárvendég is megjelenhet a színpadon a koncert közben.

Michael J. Fox a diagnózisa óta a Parkinson-kór elleni harc szószólója /Fotó: Getty Images via AFP / AFP

A Life.hu számolt be róla, hogy a 30 éve Parkinson-kórral küzdő színész Michael J. Fox - akiről köztudott, hogy otthonosan mozog a zenei világban is - egy gitárral a kezében jelent meg a Coldplay szombati koncertje közben.

A már csak kerekesszék segítségével közlekedő sztár 100 ezer fős tömeg előtt gitárral kísérte a zenekart a Fix you és a Humankind című számaik alatt.

Kiderült, hogy a Vissza a jövőben filmek főszereplőjét különös viszony fűzi össze a brit banda tagjaival. Erről Chris Martin a Coldplay frontembere beszélt a koncert alatt:

A fő oka annak, hogy mi most egy zenekart alkotunk, az nem más, mint hogy együtt néztük a Vissza a jövőbe című filmet, szóval köszönjük örök hősünknek és a világ legcsodálatosabb emberének Michael J. Foxnak. Nagyon köszönjük Michael!

A koncerten készült felvételt itt tudjátok megtekinteni:

Michael J. Foxnál — aki lelkes zenészt és tehetséges gitárost alakított az 1985-ös ikonikus sci-fiben — 1991-ben, mindössze 30 éves korában diagnosztizálták korai Parkinson-kórt, Betegségéről 1998-ban beszélt először a nyilvánosság előtt. Ezt követően a gyógymód megtalálásának szószólója lett, és 2000-ben megalapította a Michael J. Fox Alapítványt, hogy segítse a kutatás finanszírozását. A súlyosbodó tünetek arra kényszerítették, hogy csökkentse színészi munkáját.