Tolvai Reni teljesen megvadult, csak úgy ugráltak a cicik - videó

Bár Tolvai Reni, aki a Sziget több napján is ott volt, minden nap megosztotta velünk szettjeit, a szerény pózok mögötti vadvilágba engedett minket most be.

Reni egy videóban összegezte az élményét a többnapos fesztiválon. A szivárványos felsőtől kezdve a mini szoknyáig mindent viselt, és több koncerten is ott volt. Nelly Furtado dalait üvöltötte, Charli XCX koncertjén mini felsőben ugrált, és DJ előadásokon vadon táncolt végig.

Reni az idei élményét így foglalta össze:

Idén is kimaxoltam a Sziget fesztivált, hihetetlen élmény volt, imádtam a koncerteket, bár egy párról lemaradtam, mert én is felléptem. Alig várom a jövő évit. El is indult az előregisztráció a 2026-os teljes fesztiválbérletekre, szerezd be te is a legjobb áron, storyban csatolom a linket. Thank you, island of freedom. I love you, Sziget.