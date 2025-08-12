RETRO RÁDIÓ

Tolvai Reni aranyban szikrázó testénél nincs csodálatosabb látvány – Fotó

Mindenkit elvarázsolt a magabiztos és szexi Tolvai Reni.

A Megasztár egykori győztese, Tolvai Reni, a tehetségkutató óta reflektorfényben éli a mindennapjait, a karrierje mellett a magánéletét is hatalmas érdeklődés övezi a rajongók részéről. 

Tolvai Reni
Tolvai Reni Fotó: Végh István

Tolvai Reni egyébként előszeretettel is enged betekintést a mindennapjaiba. Még olykor apró életmorzsákat is megoszt a közösségi oldalán, mint például, amikor edzőterembe látogat.  Most azonban egy testhez simulós arany szikrázó ruhában mutatta meg bomba alakját. Kétséget kizáróan sugárzik róla a magabiztosság és a szexiség. Rajongói pedig egy igazán különleges előadóhoz hasonlították. 

„A magyar Beyoncénk”

„Azt néztem, hogy klasszul hasonlítasz a szépséges Beyoncéra (vagy esetleg inkább Beyoncé hasonlít rád?), mindenesetre nagyon szép vagy!”

– bókoltak Reni rajongói.

 

