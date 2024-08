Donatella miatt potyognak Kiszel Tünde könnyei: szívszorító ezt látni

Kiszel Tünde mögött tekintélyes és tiszteletre méltó életút áll. Már évtizedek óta ő a naptárszakma koronázatlan királynője, és már évtizedek óta igazi szexikon. Hiába telnek az évek, hiába szökik az idő rendületlenül, Tünde még mindig gyönyörű, Tünde még mindig szexi, és bizony még mindig nagyon népszerű. Ugyan kinek ne lett volna legalább egyszer egy Kiszel Tünde-naptárja? Minthogy január elsejétől lóg az új példány a falakon, nagyon sokan azt adják ajándékba a kollégáknak, barátoknak, családtagoknak. Nem véltelen tehát, hogy Tünde nagyon büszke a karrierjére, hiszen nagyon sokat ért el. A legbüszkébb azonban a lányára, Hunyadi Donatellára. Donatella igazán gyönyörű felnőtt nővé cseperedett, aki immáron a maga útját járja.

Kiszel Tünde és Donatella mindig együtt

Hunyadi Donatellából egy igazi felnőtt nő lett. Egészen kicsi baba kora óta láthatjuk őt a címlapokon és a tévé képernyőjén, és a szemünk előtt vált cserfes kislányból gyönyörű nővé. Arra azonban mindig törekedett, hogy ne édesanyja hírnevéből éljen. Ő maga mindig szeretett volna kilépni anyja árnyékából, és kereste a saját útját. Éppen ezért nagyon sok lábon áll és az élet sok területén szereti kipróbálni magát. Ő maga is modellkedik, emellett operaénekesnőként végzett, és azóta már több fellépése is volt. A TV2 sikerműsorának, a Dancing With the Starsnak a felkérését pedig azért vállalta tavaly, hogy megmutassa a világnak, hogy ki is ő valójában.

Donatella tegnap bemutatkozott a Margitszigeti Szabadtéri Színházban, ezt pedig nem volt könnyű könnyek nélkül megnéznie Kiszel Tündének. Teljesen meghatódott annak látványától, hogy a lánya micsoda nő lett, és szívszorító volt meghallgatnia csodás dalát is: