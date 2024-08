Meglepő! Kiderült, miért kezdett el edzőterembe járni Hunyadi Donatella

Hunyadi Donatella a minap az edzőteremből osztott meg egy képet, amin úgy tűnt, hogy Kiszel Tünde lánya igazán jó formában van. A modell lány élete részét képezte mindig a kondizás, azonban most elhatározta, rendszert is tesz bele.

Hunyadi Donatella új kihívást szerzett magának a kondizásban. Egy rendszert akar kialakítani - Fotó: Szabolcs László

„A kapcsolatom az edzéssel az elmúlt években nagyon hullámzó volt. Mindig is részese volt az életemnek, csak voltak olyan időszakok, amikor jobban, volt amikor kevésbé. Gyerekként nagyon sokat sportoltam, majd bejött az életembe a tánc. Régebben is jártam edzőterembe, de sose volt benne rendszer” – kezdte a Metropolnak Donatella, aki talált egy számára alkalmas edzőt, aki kihozza belőle a maximumot.

Hunyadi Donatella személyi edzővel fejleszti magát - Fotó: Ladóczki Balázs

Személyi edzőt fogadott

Amióta Donatella nem modellkedik aktívan, azóta megkötések sincsenek a külsejét illetően. Kellő motivációt adott neki egy forgatás, hogy elkezdjen egy kis izmot építeni:

„Egy forgatás miatt elkezdtem kondizni, mert nagyon fel akartam készülni, ami sikerült is. Persze ebben volt segítségem, Szilárd személyében, aki mind emberileg és szakmailag is nagyszerű személyi edző” – jegyezte meg a Dancing with the Stars sztárja, aki a forgatási kötelezettségek után is azon kapta magát, hogy töretlenül jár edzeni.

Vicces, mert a forgatás után is azt vettem magamon észre, hogy még mindig járok

– mondta Donatella, aki csakis magának szeretne megfelelni.

Hunyadi Donatella nem szeretne senkinek sem megfelelni, csakis magának - Fotó: Szabolcs László

Hunyadi Donatella magának akar megfelelni

Fontos önfejlesztési út a fiatal tehetség számára, hogy kitartása és összpontosítása egy rendszert alkosson, ezzel tudjon magának bizonyítani. Donatella ennek ellenére nem akarja megvonni magától a hétköznapi élvezeteket.

„Az-az igazság, hogy nem szeretnék senkinek sem megfelelni, nem ezért edzek. Ez inkább egy bizonyítás magam részére, hogy igenis képes vagyok ebben a rendszerben létezni úgy, hogy mellette nem kell megszorításokat elviselnem. Gondolok itt például egy-két finom falatra, nasira, vagy akár csak az önfeledt főzésre” – mondta Kiszel Tünde lánya.