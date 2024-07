Hunyadi Donatella döntés elé állította a rajongókat

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella mondhatni már kész nő, sőt ezt minden egyes mozzanatával bebizonyítja a nagyközönségnek. Az operaénekesnő már nem az a kislány, aki láthattunk félőn az anyukája mellett, manapság már kamera előtt éli az életét mondhatni. Legutoljára megtudhattuk róla, hogy komoly egy év van mögötte, azonban a következőt még tartalmasabbra tervezi, de úgy tűnik, a közönségének se lesznek unalmas pillanatai az úton, ugyanis a fiatal modell mindig meglepi őket. Most is két oldalát mutatta meg a sztárcsemete.

Hunyadi Donatella választással lepte meg rajongóit - Fotó: Ladóczki Balázs

Mindenben csodás

Donatellától lassan-lassan kezdjük megszokni, hogy különleges kisugárzásához szinte nincs olyan ruha, ami ne illene. Legutóbbi Instagram-posztja is ezt bizonyítja, amin épp egy fekete és egy fehér kisestélyi ruhában mutatta meg magát. Mindkét darab csodásan áll rajta, amit a rajongók is alátámasztanak, ugyanis a fiatal hölgy megkérdezte a rajongókat, kinek melyik szett jön be jobban, azonban a kommentelőknek is meggyűlt a bajuk a választással, nem csak nekünk.

Hunyadi Donatella rajongói oda meg vissza vannak a modellért - Fotó: Szabolcs László

Hunyadi Donatella rajongói odáig vannak

Kiszel Tünde szeretett lánya teljesen meglepte a rajongóit. Sokan választották a fehér ruhát a közönségből, sőt hasonlóan sokan a feketét is, de legtöbben nem tudtak dönteni, ugyanis szerintük mindkét szettben csodálatos a fiatal modell lány. A rajongók teljesen odáig vannak Donatelláért:

„Mindkettőben gyönyörű vagy!!!” – írja a kommentek között egy rajongó, aki nem tudna dönteni.

„A fekete és a fehér is tökéletes!” – jegyezte meg egy másik.

„Csodálatos vagy” – szögezte le egy fiatal rajongó lány, aki olyan akar lenni, mint Donatella, ha nagy lesz.

„Igazi bombázó” – írta egy férfi, aki valószínű bármit megtenne a sztárcsemete kegyeiért.