Hunyadi Donatella mosolyogva tolta a kamerába hatalmas melleit – Fotók

Mint arról nemrég a Metropol beszámolt, Hunyadi Donatellának komoly tervei vannak a jövőre nézve. A fiatal celeb a minap ünnepelte a születésnapját. Kiszel Tünde gyönyörű nagylánya 23 éves lett, és egy igazán nagyszerű évet tudhat maga mögött.

Fotó: Ladóczki Balázs

A sztárcsemete legfőbb célja eddig az volt, hogy önállóan tudjon a médiában szerepelni, ami sikerült is. Donatella egyébként nemcsak tehetséges és sikeres, de nem mellesleg gyönyörű is. Anyukája szépségét egyértelműen örökölte, sőt még túl is szárnyalta.

Legújabb medencés fotójával barátnőjétől kapott ajándék bikinijét mutatta be követőinek. A fotón egyértelmű, hogy nemcsak kellemesen meglepte, de még el is találta az ízlését a barátnője, ugyanis csak úgy sugárzott a boldogság Hunyadi Donatelláról.

„Szép vagy, de azért nem kell a képünkbe tolni a ciciket.”

„Nagyon csinos és szép vagy Donatella!”

„Aaawh, mennyire Gyönyörűséges vagy Donatella, ÁlomNő”

„AZOK ám a cicik”

– üzenték Donatellának a kommentelők.