Talpig feketében jelentkezett be Hunyadi Donatella: most mindenki őt támogatja

Hunyadi Donatella a szemünk előtt vált kicsi lányból felnőtt nővé. Hosszú időn át csupán Kiszel Tünde lányaként emlegették, és bár nagyon szeretett volna önállósulni a celebvilágban, nevét nem tudta függetleníteni édesanyjától. A Dancing with the Stars erre kiváló lehetőséget adott, itt pedig mindenki meg is tudhatta, hogy milyen csodálatos lány lett belőle. Donatella most képet posztolt a közösségi oldalán. Az egyik képen talpig feketében van, a másikon hófehérben. Arra kíváncsi, melyik a szebb ruha. A rajongók persze rögtön segíteni szerettek volna, és a legtöbben a feketét választották.