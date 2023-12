Végre megszólalt kapcsolatáról a Dancing álompárja: „élvezünk minden együtt töltött napot"

Hogy is felejthetnénk el az idei Dancing with the Stars szériáját? Micsoda parádés és gyönyörű koreográfiákat láthattunk! Micsoda szenvedélyes érzelmek törtek elő! Milyen titkok derültek ki! Ez volt az a műsor, ami egy egész országot a televízió elé bilincselt. Mindenkinek megvolt a maga kedvence, a döntőbe azonban Krausz Gábor, Marics Peti és T. Danny jutott. A nézők szavazata alapján Krausz Gábor és Mikes Anna szerezték meg a trófeát, akiket már többször megpróbáltak összeboronálni. Bár valósággal izzik közöttük a levegő, még mindig nem ismerték el hivatalosan, hogy egy párt alkotnak. De nem csak a magyarok szívét izgatják ilyesféle kérdések.

Krausz Gábor és Mikes Anna csodálatos táncot lejtett / Fotó: BS

Nem csak a magyarok szeretik nézni, ahogyan hírességek profi táncosok oldalán, fantasztikus zenékre táncolnak. Angliában jelenleg is fut a Strictly Come Dancing, amelynek a koncepciója hasonló a TV2 sikerműsoráéhoz. Ahogyan a hazai táncos műsorban, úgy az angol show-ban is van egy olyan pár, akiket összeboronált a közvélemény. A csodás színésznő, Ellie Leach a profi Vito Coppola oldalán táncol, és most be is jutottak a döntőbe.