„Feljelentést is teszek” – Felháborító dolgot műveltek Zsédával, őrjöng az énekesnő

A mesterséges intelligencia észrevétlenül annyira beszivárgott már az életünkbe, hogy sokan el sem tudnák képzelni nélküle a mindennapokat. Ám mint mindent, az AI-t is lehet jó és rossz dolgokra- használni. Nos, Zséda esetében sajnos az utóbbi történt!

Zséda nem sokat hezitált: feljelentést tesz (Fotó: Markovics Gábor)

Az 50 évesen is elképesztő formában lévő énekesnő teljesen kibukott, amikor a tudomására jutott, hogy egy mesterséges intelligencia által generált kamuvideóban keltették őt életre, azaz visszaéltek a képmásával, a hangjával, és mindennel, amitől ő lesz Zséda. Mindezt persze a profit reményében! A kamu Zséda ugyanis egy reklámvideóban tűnik fel, amiben egy táplálékkiegészítő megvásárlására próbálja buzdítani a női nem befolyásolhatóbb képviselőit.

Zséda nem is hagyta szó nélkül a történteket!

„A napokban felbukkant egy mesterséges intelligencia által generált hamis videó, amelyben úgy tűnhet, mintha én egy táplálékkiegészítőt reklámoznék. Ez teljes mértékben kitaláció – soha nem vettem részt ilyen kampányban, és nincs közöm a termékhez. Kérlek benneteket, hogy mindig csak a hivatalos, hiteles csatornáimon keresztül tájékozódjatok. Ne dőljetek be az álhíreknek, hamis tartalmaknak – főleg akkor, ha azok az egészségetekre is veszélyesek lehetnek! Ha szembejön veletek az említett hirdetés, kérlek, jelentsétek – ezzel is segítetek megállítani a terjedését. A mesterséges intelligencia lehet csodás eszköz – például a „Pillanat” című klipemnél is kreatív, szép dolgokra használtuk –, de másokat megtéveszteni és ezzel kárt okozni bűncselekmény. Ezért feljelentést is teszek az ügyben” – háborgott Zsédenyi Adrienn teljesen jogosan.

Zséda belebetegedett a válásába

Zsédenyi Adrienn férje, Szabolcs társaságában húsz év házasság után döntött a válás mellett, bár baráti viszonyban maradtak, hiszen együtt nevelik 15 éves fiukat, Nimródot. Az énekesnőnek kellett idő, mire beszélni tudott a történtekről és elárulta, hogy nagyon megviselte a válás, már fizikai tünetei is voltak.

A nehéz időszakot már sikeresen maga mögött hagyta, ugyanis újra rátalált a szerelem egy szakmabeli férfi, Moldvai Márk személyében, akivel évek óta együtt is dolgoznak. Nemcsak a szerelem, hanem a felszabadult szabadidő is jót tett Zsédának, aki szerint azóta sokkal jobban van, amióta tud magára fókuszálni.