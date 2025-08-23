„Feljelentést is teszek” – Felháborító dolgot műveltek Zsédával, őrjöng az énekesnő

Az énekesnő a közösségi médiában hívta fel a rajongók figyelmét a csalásra. Zséda emellett azt is elárulta, hogy feljelentést fog tenni az ügyben.
A mesterséges intelligencia észrevétlenül annyira beszivárgott már az életünkbe, hogy sokan el sem tudnák képzelni nélküle a mindennapokat. Ám mint mindent, az AI-t is lehet jó és rossz dolgokra- használni. Nos, Zséda esetében sajnos az utóbbi történt!
Az 50 évesen is elképesztő formában lévő énekesnő teljesen kibukott, amikor a tudomására jutott, hogy egy mesterséges intelligencia által generált kamuvideóban keltették őt életre, azaz visszaéltek a képmásával, a hangjával, és mindennel, amitől ő lesz Zséda. Mindezt persze a profit reményében! A kamu Zséda ugyanis egy reklámvideóban tűnik fel, amiben egy táplálékkiegészítő megvásárlására próbálja buzdítani a női nem befolyásolhatóbb képviselőit.
Zséda nem is hagyta szó nélkül a történteket!
„A napokban felbukkant egy mesterséges intelligencia által generált hamis videó, amelyben úgy tűnhet, mintha én egy táplálékkiegészítőt reklámoznék. Ez teljes mértékben kitaláció – soha nem vettem részt ilyen kampányban, és nincs közöm a termékhez. Kérlek benneteket, hogy mindig csak a hivatalos, hiteles csatornáimon keresztül tájékozódjatok. Ne dőljetek be az álhíreknek, hamis tartalmaknak – főleg akkor, ha azok az egészségetekre is veszélyesek lehetnek! Ha szembejön veletek az említett hirdetés, kérlek, jelentsétek – ezzel is segítetek megállítani a terjedését. A mesterséges intelligencia lehet csodás eszköz – például a „Pillanat” című klipemnél is kreatív, szép dolgokra használtuk –, de másokat megtéveszteni és ezzel kárt okozni bűncselekmény. Ezért feljelentést is teszek az ügyben” – háborgott Zsédenyi Adrienn teljesen jogosan.
Zsédenyi Adrienn férje, Szabolcs társaságában húsz év házasság után döntött a válás mellett, bár baráti viszonyban maradtak, hiszen együtt nevelik 15 éves fiukat, Nimródot. Az énekesnőnek kellett idő, mire beszélni tudott a történtekről és elárulta, hogy nagyon megviselte a válás, már fizikai tünetei is voltak.
A nehéz időszakot már sikeresen maga mögött hagyta, ugyanis újra rátalált a szerelem egy szakmabeli férfi, Moldvai Márk személyében, akivel évek óta együtt is dolgoznak. Nemcsak a szerelem, hanem a felszabadult szabadidő is jót tett Zsédának, aki szerint azóta sokkal jobban van, amióta tud magára fókuszálni.
„Nyilván ehhez végre kell lennie egy kis térnek, hogy az ember tudjon magára figyelni. Valószínűleg az is számított, hogy már nincs kisgyerekem, a fiam tizenöt éves, éli a maga életét, most már nem rajta van minden privát fókuszom” – magyarázta Zséda, aki azt is elárulta, hogy egészségügyi problémái jelezték, valami nincs rendben.
„Azzal, hogy összeállt a kép, hogy a saját életemet kezdtem élni, a testem is magára talált. Korábban ez fájt, az fájt, volt mindenféle problémám a gyomrommal, gyógyszert kellett rá szednem. Most nyoma sincs az egésznek” – idézte Zsédát az egyik napilap.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.