Zséda a fiáról mesélt: „Szerettem azt az időszakot, ami nem rólam szólt, hanem róla”

Zsédenyi Adrienn Zséda napjaink egyik legnépszerűbb énekesnője, évtizedek óta jelen van a zenei palettán, számtalan örökzöld slágere született. Most elárulta, az életének legfontosabb része mégsem az előadói karrier, hanem az anyaság. Ritkán beszél a magánéletéről, ám most kivételt tett, kedves történetet mesélt el tini fiáról, Nimródról.

Zsédenyi Adrienn Zséda elismert énekesnő, de emellett édesanya is (Fotó: Máté Krisztián)

A családanyaszerep is nagyon fontos

Zséda 1994-ben a Cotton Club Singers zenekar tagjaként robbant a köztudatba, majd 2002-ben szólókarrierbe kezdett. Nemrég jelent meg új dala, a Fantom, gőzerővel készül új albuma, év végén pedig nagyszabású koncertet ad. Az élete azonban nem csak ebből áll: családanya és háziasszony is.

„Nem mindig van rá időm, pedig nagyon szeretek főzni, ez is egy alkotás” – lelkendezett a Retro Rádió műsorában az énekesnő, majd hozzátette:

„Pedig vannak éhes férfi szájak otthon, ott van a 17 éves fiam: egy kamasz fiú, ráadásul úszó kamasz fiú…” – viccelődött az Abaházi Presszóban az énekesnő, ahol elárulta: ha éppen nincs koncertje, akkor úszóversenyen szurkol a gyermekének.

Zséda fia tehetséges úszó

„Amikor tudok, megyek, de nem annyira szereti, ha megyek. Ezt kicsit erőltetnem kell, hogy: ez nem kérdés, hogy megyek-e, hanem ott vagyok és kész. Azt gondolja szerintem, hogy ha ott vagyok, rám irányul a figyelem. De amikor már ott vagyok, az már mindig nagyon jó neki. Ebben rám ütött. Én is olyan vagyok, hogy nehezen hívok meg embereket a koncertjeimre, nem vagyok egy ilyen felkínálkozós. De amikor ott vannak, akkor nagyon örülök, és bárcsak mindenki ott lenne, akit szeretek. Nimród is ilyen abszolút. Szereti ezt, és nagyon tehetséges is benne.”

Abaházi Csaba felvetette: Zséda volt férjével közös fia, Takács Nimród akár olimpikon is lehetne?

Hát ezt nem tudom, nagyon szorgalmas, sokat tesz bele, úgy is néz ki, mint aki akár az is lehetne. Nagyon elszánt, vannak céljai.

„A család a legfontosabb része az életemnek. Mindig is úgy képzeltem, hogy anyuka vagyok. Szerettem azt az időszakot, ami nem rólam szólt, hanem róla. Nem én voltam a saját fejemben állandóan, hanem ő. De most már egyre önállóbb, ez egy új időszak lesz.”