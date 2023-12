Belebetegszik, ha mással látja táncolni: féltékenységről vallott a Dancing szerelmes sztárja

Ó, a drága Dancing With the Stars! Olyan csodálatos és színvonalas produkció volt, hogy egy egész országot láncolt a tévéképernyő elé, és hétről hétre megbűvölve figyeltük, hogyan kedvenc sztárjaink a csodálatosabbnál csodálatosabb koreográfiákat tanulnak meg. De nem csak a magyarok szeretik nézni, ahogyan a sztárok táncolnak. Angliában fut a Strictly Come Dancing műsor, amelynek koncepciója nagyon hasonló a TV2 kasszasikeréhez. De nem csak ebben hasonlít a két műsor.

A Dancing With the Starst Krausz Gábor és Mikes Anna nyerte / Fotó: BS / Bors

Teljes Magyarország Krausz-lázban és, mindenkit csak az érdekel, hogy vajon tényleg egy párt alkotnak-e Mikes Annával a való életben. Bár javában mennek a találgatások, a táncpartnerek ezt hivatalosan még nem erősítették meg. Nem úgy, mint az angliai műsorban!

A Bors szúrta ki, hogy az angliai műsornak is megvolt az álompárja: Ellie Leach és Vito Coppla közelebb kerültek egymáshoz a kollegiális viszonynál. Már a műsor elején is érezni lehetett, hogy valósággal izzik körülöttük a levegő, a Szépség és a szörnyeteg táncuk pedig végképp kiverte mindenkinél a biztosítékot. Nagyon forró pillanatoknak lehettek szemtanúi az angolok, végül pedig az álompár beismerte, hogy tényleg szerelmesek egymásba, és most egy párt alkotnak. Ekkor azonban nagyon sokan támadni kezdték őket, és azzal vádaskodtak, hogy csak a több szavazat miatt játszották meg a romantikus szálat.

Féltékenység gyötri őket

Az álompár most egy beszélgetős műsorban volt, ahol a kapcsolatukról meséltek. A legutóbbi adásban ugyanis Ellie-nek más partnerrel is táncolnia kellett, a világ pedig most csak arra kíváncsi, hogy ezt hogy bírták. A lány pimaszul nézett a partnerére, aki nevetve mondta:

Na, mondd csak el nekik, hogy mennyire élvezted. Láttam ám!

- kacagott, majd viccelődve hozzátette, hogy belebetegszik a féltékenységbe, ha mással látja táncolni szerelmét.

Először kicsit ijesztő volt, mert már nagyon megszoktam, hogy Vitóval táncolok, és megszoktam, hogy ő hogyan tart engem. Mással táncolni meredek volt, de végül nagyon élveztem, mert rengeteg plusszt adott nekem. A táncosok mind csodálatosak. Igen, valóban élveztem a dolgot, de közel sem annyira, mint amikor veled táncolok

- nyugtatta meg szerelmét a színésznő, amit a Mirror emelt ki.