Megfagyott a levegő a stúdióban: ők búcsúztak a Dancing with the Stars-tól

Véget ért a Dancing with the Stars 5. évadának 2. élő adása is. Összesen 9 lenyűgöző produkciót láthattunk, mindenki nagyon odatette magát, de sajnos egy párosnak búcsúznia kellett a TV2 sikerműsorától. Mindenki izgult, hiszen az összes versenyző folytatni szeretné, így néma csendben várták a stúdióban az eredményt.

Dancing with the Stars / Fotó: TV2

Először 6 páros nyugodhatott meg, majd kiderült, hogy kik kerültek veszélyzónába: Hosszú Katinkáék, PSG Ogliék és Törőcsik Franciskáék. Közülük egy párost megmenthetett a zsűri. Hosszas mérlegelés után úgy döntöttek a zsűritagok, hogy a Törőcsik Franciska-Baranya Dávid páros folytathatta tovább a Dancing with the Stars versenyét, őket mentette meg a zsűri.

A nézők szavazatai alapján Hosszú Katinkáék és PSG Ogliék közül végül a PSG Ogli-Szőke Zsuzsanna páros esett ki.

Itt lehet megtekinteni a produkciót, amivel sajnos nem sikerült továbbjutniuk: