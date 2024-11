Döbbenet! Felismerhetetlen lett a Házasság első látásra sztárja

A TV2-n tavasszal nagy sikerrel futott Házasság első látásra című reality szereplője, Kriston Péter sokak nagy kedvence volt a műsor alatt, különösen a hölgyeké, akik azóta is ajánlatokkal bombázzák Az edző ugyan a TV2 műsorában nem talált örök szerelemre, továbbra is szingli és leginkább a karrierjére koncentrál, amiről gyakran oszt meg tartalmakat. Peti most megmutatta, hogyan is nézett ki 11 évvel ezelőtt, amin mindenki ledöbbent.

A Házasság első látásra óta Peti és Enikő is rengeteget változott, de az egykori férj frissen közzétett fotója mindenkit ledöbbentett (Fotó: tv2)

A Házasság első látásra Petije szinte felismerhetetlen lett a 2013-ban készült fotó óta, amivel testvérét köszöntötte a születésnapján. Persze az nem kérdés, hogy személyi edzőként már akkor is bomba formában volt, alakja pedig – úgy tűnik – napról napra csak jobb lesz. Ennek ellenére az izmos celeb teljesen másképp nézett ki a tetoválásai, a szakálla és a haja nélkül, ami mostanában platinaszőkében pompázik. Szóval, ahogy mondani szokás, mint a bor, a korral ő is csak egyre jobb lesz, bár a fotó alapján nagyon úgy tűnik, hogy a dögös külső náluk családi vonás, elég csak a testvérére nézni.

A Házasság első látásra férj-jelöltje csak az izomzatát tartotta meg a 11 évvel ezelőtti önmagához képest (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra szereplője nem találja az igazit

Hiába a szexi külső és a rengeteg jelentkező, ha Peti a műsor óta sem találja azt a nőt, akire igazán vágyik. Erről augusztus végén mesélt a Borsnak.

Ajánlatokat még mindig kapok, bár már kevesebbet. De ha elmegyünk szórakozni, akkor az ittas állapotban lévő nők azért szoktak próbálkozni. Nyilván randizni is szoktam, de valami nem az igazi, mert nem igazán változik a helyzet, legalábbis jó irányba. Igyekszem nyitott szemmel járni és vevő is vagyok az ismerkedésre, de nem minden áron. Egyébként is jobban szeretek személyesen ismerkedni, mert online sok a buktató

– mondta akkor.