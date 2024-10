Azt érezte, hogy értéktelen ember: teljesen megváltozott a Házasság első látásra szereplőjének az élete

Hegedűs Csabi és Gyöngyi a Házasság első látásra 1. évadában igazi álompár voltak, ám a műsor után kiderült, végül elváltak útjaik. Az egykori férj azonban nem bánkódott sokáig, hiszen a szakítás után nem sokkal megismerte Fannit, akinek nemrég már a kezét is megkérte. Csabi most lapunknak arról mesélt, hogy a műsor nélkül nem biztos, hogy így alakult volna az élete. Sőt, most az új évad szereplőinek is adott egy-két jó tanácsot.

A Házasság első látásra párjai közül csak Csabi és Gyöngyi maradtak együtt a műsor végén, de a forgatások után ők is szakítottak Fotó: Ripost

November 18-án indul a Házasság első látásra 2. évada, amit nemcsak az új szereplők, de az első évad sztárjai is nagyon várnak már. Csabi most elárulta, nagyon kíváncsi, hogy az idei szezon milyen lesz, mert neki az egész életét megváltoztatta a műsor.

„Láttam, hogy hamarosan kezdődik az új évad, megnéztem a szereplőket is, és izgatottan várom, hogy nekik, hogy fognak alakulni a dolgok. Egyébként, ha adhatnék nekik tanácsot azt mondanám, hogy teljes gőzzel menjenek bele és hallgassanak az érzéseikre, mert soha nem lehet tudni, hogy ez milyen ajtókat nyit ki” – üzente.

Lehet, hogy azzal a párral, akit kaptak nem sikerül, vagy nem hozza azt az örömet, amire vártak, de nekem nagyon segített abba, hogy jó irányba keresgéljek. Úgy gondolom, hogy nem szabad elkeseredni, ha nem jön össze ott, mert sosem lehet tudni, hogy ez később mit hoz, mert nekem teljesen megváltoztatta az életem

– tette még hozzá.

A Házasság első látásra szereplőjét a műsor tette helyre

Az üzletemberről az első évadban kiderült, hogy egy hosszú, bántalmazó kapcsolat után jelentkezett a kísérletbe, amit nagyon nehezen tudott feldolgozni. Mostanra azonban ezt teljesen maga mögött hagyta és tiszta lappal tudott új életet kezdeni Fannival.

A műsor előtt teljesen azt éreztem, hogy értéktelen ember vagyok, nem érdeklek senkit és otthon ültem egész nap. De most már látom, hogy értékes vagyok és nem biztos, hogy az előző kapcsolatomban velem volt a baj. Úgyhogy ez egy nagyon jó önismereti út is lehet annak, akinek erre van szüksége

– vallotta be.

„Nem éltem azzal a több száz üzenettel, amit kaptam a műsor után és nem mentem bele egyéjszakás kalandokba sem. Helyrerázódott az értékrendem, ami pedig segített abban, hogy elköteleztem magam Fanni mellett. Szóval ennek köszönhetem, hogy ma ennyire boldog vagyok és megtaláltam azt az embert, akiből nincs még egy a világon. Ha nincs a műsor, nem biztos, hogy így alakult volna” – árulta még el.