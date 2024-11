"Apa-lánya táncóra" - együtt lép parkettre Krausz Gábor és kislánya

Krausz Gábor és Mikes Anna történetében fontos szerepet kapott a tánc, hiszen a szerelmesek a Dancing with the Stars műsorában ismerkedtek meg és szerettek egymásba. A sztárséf és a profi táncos most már több mint egy éve boldog párkapcsolatban él, és még a kicsi Hannaróza is elfogadta édesapja új kedvesét. Mint kiderült, a 4 éves kislány nagyon megszerette Annát, még a táncos csoportjába is eljár, sőt már egy színpadon is álltak.

A sztárséf még az év elején egy interjúban árulta el, hogy Hannaróza és Anna mennyire egymásra találtak. Már a Dancing with the Stars próbái alatt megismerték egymást, hiszen a kislány mindig megnézte apukáját, hogyan készül az élő show-kra. Gábor azt mondja, egyből sejtette, hogy nagyon jó barátnők lesznek Annáék, nem véletlenül kezdett el Hannika is táncolni.

Van ott egy ilyen kis gyerekcsoport, ahova elvisszük. Nagyon megszerette Annát, már az elején is volt bent táncóránkon, és láttam, hogy nagyon jó barátnők lesznek, meg volt bent a stúdióban is, úgyhogy Anna-mánia van

- árulta el egy korábbi interjúban Krausz, aki a jelek szerint ismét tánccipőt húz, ám ezúttal nem Mikes Annával, hanem a kislányával lép a parkettre.

A táncosnő ugyanis megosztotta, hogy a kiscsoportba, ahová Tóth Gabi és Krausz Gábor kislánya is jár, az apukáké lesz a főszerep. A legközelebbi alkalommal ugyanis a tanítványok édesapjukkal fogják ropni, és hát valljuk be, a sztárséf egy kisebb előnnyel indul...

Jövő hét szerdán apa-lánya táncóra

- írta az Instagram-oldalán Anna.