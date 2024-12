Tóth Vera Hannarózáról mesélt: „Mozaikcsaládban él, elvált szülőkkel, szóval be kell osztani mindenkit”

Tóth Vera a karácsonyáról mesélt. A Megasztár első szériájának győztese lényegében kétlaki életet él: legtöbb munkája Budapestre szólítja, a szerelem pedig Palkonyához köti: férjével itt üzemeltetnek vendéglátóegységet, ahol Vera rendszeresen lép fel, nem ritkán húgával is. De Tóth Gabi és Krausz Gábor kislánya, Hannaróza is gyakran megfordul a Baranya vármegyei községben: a karácsony előtti napokat is ott tölti majd.

Tóth Vera számára a karácsony szent és sérthetetlen, az ünnepeket a barátaival is megosztja, a varázslatot pedig unokahúga, Hannaróza teremti meg (Fotó: Knap Zoltán)

Tóth Vera: „Az unokahúgom is ott lesz velünk a karácsony előtti napokban”

„Én azt szeretem, ha a család mellett a barátaim is ott vannak a karácsonyi buliban. Ez azt jelenti, hogy a karácsonyt megelőző két napon lemegyünk Palkonyára, ami az én második otthonom, vagy talán az első: a férjem birtoka, ahol el is tudunk szállásolni embereket” – fogalmazott a Retro Rádió műsorában a népszerű énekesnő.

„Ilyenkor adunk egy koncertet a helyi templomban, számos zenész kollégával, Gabi is szokott jönni, és jön Romhányi Áron is, a Unitedból. Az ő kislánya és az én unokahúgom nagy barátnők” – utalt Tóth Gabi és Krausz Gábor ötéves lányára.

„Szóval az unokahúgom is ott lesz velünk a karácsony előtti napokban. Az unokahúgom mozaikcsaládban él, elvált szülőkkel, szóval be kell osztani mindenkit. Szerintem a gyerekeken keresztül lehet igazán a karácsonyt élvezni. Ha ott van Áronnak a kicsi lánya, Adél és Hannaróza, akkor opálos lesz a tekintetem… Rád ragasztják ezt az állapotot. Meg hát jön az óriás mennyiségű töltött káposzta… A templom után a kertünkben szoktunk tartani egy bulit a helyieknek, a sváb nénik sütik a süteményeket…” – ábrándozott az Abaházi Presszóban Tóth Vera, akit a tavalyi karácsony meg is ihletett, az unokahúga önfeledt örömét látva született az Emlékbuborék című dala.

Tóth Vera és Pauli Zoli karácsonya tavaly különösen meghittre sikerült, a gyerekek teszik igazán varázslatossá a hangulatot (Fotó: Boldog Ati)

„Adélka és Hannaróza kiskoruk óta barátok, mindig azt mondják, ők olyanok, mint a testvérek. Tavaly karácsonykor olyan felhőtlenül szórakoztak, folyt a bor és a töltött káposzta, együtt volt mindenki a fiataltól az öregig. És akkor odajött hozzám Áron, kicsit mámoros állapotban, hogy: ezek a lányok most kezdenek emlékeket szerezni. És hogy neki eszébe jutott egy dal róluk, nem énekelném-e fel? Azt hiszem, ahogy öregszem, egyre érzékenyebb vagyok: amikor énekeltem fel, többször meg kellett állnom, mert gombóc volt a torkomban” – idézte fel Vera, aki alig várja, hogy idén is belecsöppenjen ebbe a mesevilágba.