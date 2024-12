Döbbenetes: Tóth Vera ötven kilót fogyott kilenc hónap alatt

Furcsa mód akkor nem volt semmi bajom, ha extra kevés szénhidrátot vittem be a szervezetembe, így hát önkéntelenül is diétázni kezdtem. Az orvosok aztán megállapították, hogy a magas glükóz okozta a tüneteket, így alacsony szénhidráttartalmú diétára írtak ki. És láss csodát! Mostanra nemcsak azért vagyok jobban, mert nincs magas pulzusom és megmagyarázhatatlan rosszulléteim, hanem ezért is, mert olvadnak le rólam a kilók. Ha a Megasztár indulását vesszük alapul, vagyis húsz évvel ezelőtt óta, egy felnőtt ember súlyát fogytam le.