Tóth Vera pszichológushoz fordult: „Nem ciki segítséget kérni, ha valami nem megy”

Tóth Vera több mint húsz évvel ezelőtt robbant a köztudatba: 2003-ban ő nyerte meg a Megasztár első szériáját. Azóta nagyot fordult vele a világ. Országosan ismert lett, 2023-ban pedig feleség: Pauli Zoltán gasztronómiai szakemberrel házasodtak össze, és bázisukat lényegében Palkonyára helyezték át. De külsőre is alaposan megváltozott az akkori énjéhez képest: 73 kilót fogyott. Mindehhez segítséget is kapott, és nemcsak a testi egészséget illetően, hanem a lelkit is. Állítása szerint mindenkinek érdemes lenne mentálhigiénés szakemberhez fordulnia…

Tóth Vera kívül-belül megújult (Fotó: Szabolcs László)

„Hedonista állatnő voltam”

A Megasztár megnyerése után jó ideig kereste a helyét, nem vetette meg a dorbézolást sem, aminek megfizette az árát: Tóth Vera betegségekkel szembesült ezután.

„Hedonista állatnő voltam egész életemben, most is az vagyok gondolatban, de nem lehet ezt már csinálni, mert ez előbb-utóbb visszaköszön valamilyen szervi problémában. Ezt nem is olyan régen tudtam elengedni, hogy nem kell mindent megenni meg meginni, amit elém raknak, vagy ott van az étlapon. Izgalmasabb, hogy alkalmanként teszi meg az ember. Csak ne legyen állandó. Igen, az útkeresés nálam sokáig tartott” – vallott a Retro Rádió műsorában.

Nagy hatással volt minderre, hogy egész életében küzdött a súlyával is.

Az én eddig lefogyott kilóim száma, az 73 kiló.

„Körülbelül tizenegy-két év alatt értem el, ilyen-olyan módszerekkel. Nem tagadom, volt egy gyomorműtét is” – hozzátette, azért ezzel együtt sem varázsütésre ment mindez. Számára az étkezés sokáig pótcselekvés volt, nem találta a helyét, és jóformán ebbe menekült.

Tóth Vera: „Nekem is nehéz volt, amíg úgy éreztem, hogy szeretetlen vagyok”

„Azóta elég sokat járok mentálhigiénés szakemberhez, aki nagyon jó. Ez sokat dobott rajtam, két-három éve sokat beszélek ilyen emberrel, emberekkel. Szerintem mindenkinek nagyon kéne. Ugyanolyan, mint amikor elmegyünk a házi orvoshoz. Csak ez a léleknek van.”

Sokan még mindig azt hiszik, hogy ez ördögtől való. Pedig nem ciki segítséget kérni, ha valami nem megy. Útmutatást kérni, ha valami nem megy.

„Nagyon sok lemaradás van ebben az országban. Híres emberként szerintem fontos hirdetni ezt, nekem a társadalmi szerepvállalás fontos és az önazonosság. Nekem is nehéz volt, amíg úgy éreztem, hogy szeretetlen vagyok, vagy nem találtam olyan partnert, akivel azt éreztem, hogy le tudom élni az életem… Mint ahogy most már a férjemmel el tudom képzelni. Szerintem ő is nagyon helyretett. Sokat segít az őszinte szeretete, amit folyton kapok tőle.”