Hűha! TikTok-sztár lett Eszenyi Enikő - Videó

Eszenyi Enikő idejét az elmúlt évtizedekben a színház töltötte ki, ám most újra visszatér a képernyőre. Ráadásul nem is akármilyen műsorban, hiszen a Dancing with the Stars mezőnyében is megcsillogtatja tehetségét, és bizonyítja, hogy nem csak a színpadon, de a parketten is otthonosan mozog. Hegyes Bercivel már a próbákba is belevetették magukat, gőzerővel készülnek, hogy lenyűgözzék a nézőket és a zsűrit is.

Eszenyi Enikő hódít a TikTokon (Fotó: TV2)

„Nem gondolkoztam rajta, hogy elfogadjam-e a felkérést, mert nagyon örültem neki. Én mindig is balerina szerettem volna lenni, de Csengerben, ahol születtem, nem volt lehetőségem táncolni tanulni, és ez egy remek alkalom arra, hogy fejlődhessek. Az pedig külön öröm számomra, hogy Hegyes Bercitől, egy ilyen fiatal tehetségtől tanulhatok. Ez nagyon inspiráló! Lelkesen és alázatosan követem Berci tanításait, hiszen ezeket a versenytáncokat még nem tanultam”– mondta el a Borsnak a művésznő, ám mint kiderült, Enikő idejét nem csak a tánc tölti ki mostanában.

Tarol a TikTokon

A jelenleg legnépszerűbb közösségi platformon napról napra tűnnek fel az új tartalomgyártók. Nem olyan régen Enikő is úgy határozott, hogy kipróbálja magát a TikTok világában, s elkezdte feltöltögetni a saját videóit. Hol egy forgatásról jelentkezett be, hol pedig a hétköznapjaiba engedett betekintést, illetve a Dancing with the Stars próbaterméből is posztolt már. Nem meglepő módon, utóbbi lett az egyik legnézettebb videója, közel 100 ezren nézték meg, és több tucat komment is érkezett hozzá.

Olyan vagy Enikő, mint egy Duracell nyuszi! Nagyon jól nyomod, szurkolok nektek, és kérjük a következő videókat!

- írta valaki, hamarosan pedig a televíziónézők is láthatják a színésznőt.