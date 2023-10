Annyi év után Király Linda végre megszólalt a Himnusz-botrányáról

A Dancin g With the Stars ma esti adása egy igazi érzelmi hullámvasút. A hírességek a táncukat ajánlhatják, Király Linda pedig ezzel kapcsolatban egy megrendítő vallomást tett. Elmondta, hogy amikor kiderült, hogy édesanyja rákos, hazaköltöztek Magyarországra, ami mindannyijuknak sokk volt. Nem tudtak magyarul írni és olvasni, és nagyon magányosnak érezte magát. A Himnusz-incidens miatt pedig annyira szégyellte magát, hogy nem volt olyan komment, ami jobban marcangolta volna saját magánál. Azóta is cipeli a keresztjét, és úgy érzi, egy komolyan befolyásolta a karrierjét.